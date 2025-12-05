Замминистра обороны России и посол Финляндии провели встречу
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Анатолий Антонов
Источник: ИТАР-ТАСС/Юрий Машков
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Анатолий Антонов и посол Финляндии в РФ Микко Хауталу обсудили проблемы безопасности в Балтийском регионе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Двадцать третьего декабря по просьбе финской стороны заместитель Министра обороны Российской Федерации Анатолий Антонов принял посла Финляндии в России Микко Хауталу. Стороны обсудили текущие проблемы безопасности в Балтийском регионе, а также возможные шаги по снижению напряженности и развитию двусторонних мер доверия и транспарентности в военной области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в центре внимания встречи оказались вопросы по возобновлению российско-финских контактов по военной линии.
Согласно релизу, замглавы российского оборонного ведомства напомнил о приглашении финской стороне принять участие в VI Московской конференции по международной безопасности, в ходе которой будут обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом и ситуация в кризисных регионах, а также Армейских международных играх-2017 и Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".
Подчеркивается, что встреча прошла в конструктивном ключе.
23.12.2016
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