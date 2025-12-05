Кабмин одобрил проект соглашения с Южной Кореей о системе шифрованной связи



Флаги России и Южной Кореи

Источник: Михаил Фомичев / РИА Новости Флаги России и Южной КореиИсточник: Михаил Фомичев / РИА Новости

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Южной Кореей об организации системы прямой шифрованной связи между двумя странами, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

"Одобрить представленный ФСО России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Корея об организации системы прямой шифрованной связи между российской Федерацией и Республикой Корея", - говорится в документе.

Кабмин РФ поручил ФСО РФ провести соответствующие переговоры, и по достижении договоренности МИД РФ должен подписать от имени российского правительства указанное соглашение.