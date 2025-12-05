Кабмин одобрил проект соглашения с Южной Кореей о системе шифрованной связи
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Флаги России и Южной Кореи
Источник: Михаил Фомичев / РИА Новости
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Южной Кореей об организации системы прямой шифрованной связи между двумя странами, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.
"Одобрить представленный ФСО России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Корея об организации системы прямой шифрованной связи между российской Федерацией и Республикой Корея", - говорится в документе.
Кабмин РФ поручил ФСО РФ провести соответствующие переговоры, и по достижении договоренности МИД РФ должен подписать от имени российского правительства указанное соглашение.
23.12.2016
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