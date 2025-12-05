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Партия новых бомбардировщиков Су-34 направлена в авиачасть под Хабаровском

26.12.2016 РИА Новости 88 0
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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Источник: Вадим Гришанкин/МО РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 взлетела с аэродрома Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова и направилась к месту дислокации, сообщила в пятницу пресс-служба компании "Сухой".

Государственный контракт компании "Сухой" с Министерством обороны РФ на поставку партии из 92 бомбардировщиков Су-34 рассчитан до 2020 года.

"Сегодня с аэродрома новосибирского филиала компании "Сухой" - НАЗ имени В.П. Чкалова - взлетела и направилась к месту своей дислокации в одну из авиационных частей ВКС России очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34. Таким образом, "Сухой" полностью выполнил гособоронзаказ 2016 года по этому типу самолетов", - говорится в сообщении.

Ранее начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев сообщил, что на заводе-изготовителе в Новосибирске идет приемка завершающей партии Су-34 для авиачасти ВВО, дислоцированной в Хабаровском крае, и до конца года новые боевые самолеты совершат перелет на аэродром постоянного базирования. При этом он отметил, что в 2016 году из Су-34, поступивших в ВВО, сформирована эскадрилья.

Фронтовой бомбардировщик (многофункциональный истребитель-бомбардировщик) Су-34 способен эффективно поражать наземные, морские и воздушные цели в любом географическом районе в различных метеорологических условиях с применением всех видов авиационных боеприпасов, в том числе высокоточных. Установленное на самолете оборудование позволяет применять оружие по нескольким целям одновременно. Большая емкость топливных баков, высокоэкономичные двигатели, система дозаправки в воздухе, а также подвеска дополнительных баков обеспечивают дальность полета Су-34, приближающуюся к возможностям стратегических бомбардировщиков.

23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ

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