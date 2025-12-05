Совфед ратифицировал соглашение с Арменией об объединённой системе ПВО
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Отрасль: ПРО и ПВО
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Источник: Sputnik
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал соглашение с Арменией о создании объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности.
Документ предусматривает создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны как составной части объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ.
Основными задачами региональной системы ПВО являются организация и несение боевого дежурства по противовоздушной обороне в Кавказском регионе коллективной безопасности; поддержание системы боевого управления, а также вооружения и военной техники сил ПВО в постоянной готовности к применению; осуществление взаимодействия с войсками, входящими в состав других региональных систем противовоздушной обороны.
Координацию совместных действий войск объединенной системы ПВО и сил, входящих в состав других региональных систем противовоздушной обороны, осуществляет главнокомандующий Воздушно-космическими силами ВС РФ. Общее руководство совместными действиями войск системы ПВО осуществляет командующий войсками Южного военного округа РФ, отмечается в сопроводительных документах.
Министерства обороны сторон в мирное время организовывают планирование совместного применения войск объединенной региональной системы ПВО, их совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне, взаимодействие, а также совместную оперативную и боевую подготовку в соответствии с ежегодными планами подготовки вооруженных сил, говорится в пояснительной записке.
Порядок применения оружия дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО определяется законодательством стороны, в воздушном пространстве которой находится объект, в отношении которого применяется оружие.
Соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью его автоматического продления на пятилетние периоды. Как отмечается в пояснительной записке, соглашение в полной мере отвечает интересам РФ.
Реализация соглашения позволит повысить надежность охраны государственных границ РФ и республики Армения, а также определить порядок применения войск противовоздушной обороны при совместном выполнении задач боевого дежурства, отмечают в оборонном комитете СФ.
23.12.2016
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