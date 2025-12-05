Путин назвал рост производительности труда в ОПК взрывным
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Состояние и перспективы ОПК
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В. Путин в Ижевске
Источник: Дмитрий Азаров/Коммерсант
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В российском оборонно-промышленном комплексе в последнее время наблюдается "взрывной" рост производительности труда, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе ежегодной пресс-конференции.
Глава государства не согласился с выраженным в одном из вопросов мнением о том, что Россия неконкурентоспособна в высокотехнологичных отраслях экономики.
"Многие отрасли высокотехнологичные являются абсолютно конкурентоспособными", - сказал Путин. По словам президента, Россия является безусловным лидером в таких направлениях, как ядерные технологии и ракетно-космические технологии, в некоторых отраслях авиации, в оборонном комплексе.
"Кстати говоря, там (в ОПК - ред.) рост производительности труда просто взрывной", - сказал Путин.
23.12.2016
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