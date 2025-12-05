Атомные подлодки проектов "Борей-А" и "Ясень-М" спустят на воду в 2017 году
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Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
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Подводная лодка "Северодвинск" класса "Ясень"
Источник: Владимир Ларионов/ТАСС
СЕВЕРОДВИНСК (Архангельская обл.), 23 дек - РИА Новости. Головные атомные подлодки модернизированных проектов 955 "Борей-А" и 885 "Ясень-М" будут спущены на воду в 2017 году, сообщил журналистам в пятницу заместитель главкома ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
"Военно-морской флот уверен, что все заложенные корабли будут сданы в срок. В 2017 году на воду будут спущены головные подводные лодки серии 955А и 885М", - сказал Бурсук.
На "Севмаше" в пятницу состоялась торжественная церемония закладки последней в серии из восьми АПЛ проекта "Борей". Подводному крейсеру стратегического назначения присвоено наименование "Князь Пожарский".
23.12.2016
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