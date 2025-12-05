Атомные подлодки проектов "Борей-А" и "Ясень-М" спустят на воду в 2017 году



Подводная лодка "Северодвинск" класса "Ясень"

Источник: Владимир Ларионов/ТАСС Подводная лодка "Северодвинск" класса "Ясень"Источник: Владимир Ларионов/ТАСС

СЕВЕРОДВИНСК (Архангельская обл.), 23 дек - РИА Новости. Головные атомные подлодки модернизированных проектов 955 "Борей-А" и 885 "Ясень-М" будут спущены на воду в 2017 году, сообщил журналистам в пятницу заместитель главкома ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

"Военно-морской флот уверен, что все заложенные корабли будут сданы в срок. В 2017 году на воду будут спущены головные подводные лодки серии 955А и 885М", - сказал Бурсук.

На "Севмаше" в пятницу состоялась торжественная церемония закладки последней в серии из восьми АПЛ проекта "Борей". Подводному крейсеру стратегического назначения присвоено наименование "Князь Пожарский".