Бомбардировщики Ту-22М3 в этом году отработали минирование морских зон



Дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3

Источник: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин Дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3Источник: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Минирование морских зон отработали в этом году экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, сообщил журналистам командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кобылаш.

"Впервые после продолжительного времени экипажи дальних бомбардировщиков выполняли полеты на практическое минирование морских зон. Летный состав Ту-22М3 отработал применение мин в акватории Охотского моря с высоты три-четыре тысячи метров в ходе совместных учений с подразделениями Тихоокеанского флота", - сказал он.

По словам командующего, этот год был уникальным по многим показателям боевой подготовки экипажей дальней авиации.

"Например, по выполнению практических пусков крылатых ракет воздушного базирования. Максимальное количество летного состава самолетов Ту-160 и Ту-95МС получили натренированность по данному виду летной подготовки, включая и молодые экипажи", - отметил Кобылаш.

В ходе совместного командно-штабного учения Центрального военного округа и Вооруженных сил Республики Таджикистан экипажами Ту-22М3 впервые выполнили посадку на высокогорном аэродроме Гесар (Таджикистан) и практическое бомбометание на полигоне "Харб-Майдон".

В пятницу дальней авиации Воздушно-космических сил исполняется 102 года. Она берет свое начало от эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец", созданной 23 декабря 1914 года.