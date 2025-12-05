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На "Севмаше" заложат восьмую атомную подлодку "Борей"

26.12.2016 РИА Новости 81 0
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ПО «Севмаш»
Слип стапельного цеха № 42 ПО «Севмаш»
Источник: ПО «Севмаш»

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Последняя в серии из восьми атомных подводных лодок (АПЛ) проекта "Борей" будет заложена в пятницу на северодвинском предприятии "Севмаш", ей присвоено имя "Князь Пожарский", сообщил накануне официальный представитель ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

В боевой состав ВМФ приняты три АПЛ проекта "Борей", еще четыре ракетоносца доработанного проекта "Борей-А" - "Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III" - находятся на различных этапах постройки на стапелях "Севмаша".

"Торжественная церемония закладки ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" для Подводных сил Военно-морского флота состоится на ОАО "Севмаш" в Северодвинске 23 декабря. Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева атомному подводному ракетоносцу присвоено наименование "Князь Пожарский"", - сообщил Дыгало.

Он добавил, что в церемонии закладки примут участие представители руководства Минобороны, главного командования ВМФ, командования Северного флота и Беломорской военно-морской базы, а также представители местных властей, Объединенной судостроительной корпорации и Центрального проектно-конструкторского бюро морской техники "Рубин".

"При строительстве серии атомных подводных ракетоносцев проекта "Борей-А", который является развитием проекта "Борей", учтены все технические требования главного командования ВМФ к стратегическим атомным подводным лодкам 4-го поколения, применяются новейшие технологии и последние достижения в области подводного кораблестроения", - отметил собеседник агентства.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных ракетами комплекса "Булава", призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. В общей сложности до 2020 года планируется принять на вооружение восемь подлодок проекта "Борей". Их длина составляет 170 метров, ширина 13,5 метра, а подводное водоизмещение 24 тысячи тонн. Корабли проекта "Борей" могут нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 "Булава".

23.12.2016
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Компании
БелОМО
Минoбороны РФ
ОСК
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2020-й год
955 Борей
СФ
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