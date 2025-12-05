Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин удивился словам представителей действующей администрации США о мощи их армии: "Мы с этим и не спорим"

26.12.2016 Интерфакс-АВН 152 0
0
Понравилась новость?
 0
Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин во время заседания военно-промышленной комиссии России
Источник: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин удивлен высказываниями официальных представителей действующей администрации США о мощи их армии, отмечает, что с этим никто не спорил.

"Представители действующей администрации США начали заявлять, что они самые сильные и самые мощные в мире. Да, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев больше. Мы с этим и не спорим", - заявил В.Путин.

Он отметил, что его удивили данные высказывания в ответ на слова самого В.Путина.

"Я сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального, внимание, агрессора. Это очень важно. Я не случайно об этом сказал. Кто такой агрессор? Этот тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Мы сильнее любого потенциального агрессора. Я могу и сейчас повторить это", - подчеркнул президент.

Он добавил, что здесь не последнюю роль играет модернизация Вооруженных сил, как обычной ее составляющей, так и ядерной триады.

23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Авианосец
Ядерный щит

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 26.12 02:56
  • 9
Последний Ту-154?
  • 26.12 02:38
  • 9
Российской армии пока еще далеко до американской (The National Interest, США)
  • 26.12 01:50
  • 1
Представляет ли Россия военную угрозу для НАТО? (The National Interest, США)
  • 26.12 01:37
  • 1
Кудрин прокомментировал решение снизить расходы на оборону
  • 26.12 01:24
  • 1
В России началась разработка нового ПЗРК
  • 26.12 01:21
  • 1
Летчики Дальней авиации РФ в 2016 году провели в небе более 20 тыс. часов
  • 26.12 01:17
  • 1
Зачем Россия продала Армении "Искандеры" (Hetq, Армения)
  • 26.12 01:08
  • 1
Дальняя авиация ВКС РФ. Досье
  • 26.12 00:56
  • 1
Хорватия закупит новые истребители и вертолеты
  • 26.12 00:33
  • 92
Источник: вторая тройка кораблей проекта 22160 может получить ракетный комплекс "Калибр"
  • 25.12 23:47
  • 5
Гиперзвуковая стратегия: чем Россия сильнее любого потенциального агрессора
  • 25.12 22:32
  • 3
Серьезные проблемы «Редута» (The National Interest, США)
  • 25.12 21:55
  • 5
Первый Ил-114-300 российской сборки появится в 2018 году
  • 25.12 20:47
  • 3
Созданный российской авиакомпанией планетоход сняли на видео
  • 25.12 20:40
  • 5
Поднять этот вес
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  