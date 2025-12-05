Французская Dassault Systemes примет участие в создании новой европейской ракеты



Старт ракеты Ariane 5

Источник: P Baudon / ESA / AP Старт ракеты Ariane 5Источник: P Baudon / ESA / AP

Французский разработчик 3D-технологий Dassault Systemes в сотрудничестве с Airbus Safran Launchers примет участие в создании новой европейской ракеты-носителя Ariane 6, сообщает в четверг пресс-служба компании.

Отмечается, что при разработке Ariane 6 специалисты будут использовать программное обеспечение Dassault Systemes, позволяющее проводить сравнительные анализы для выбора наиболее оптимальных материалов и конфигураций для перспективной ракеты-носителя.

По словам представителей компании, подобное ПО позволяет "минимизировать количество необходимых изменений и способствует значительному сокращению периода проектирования и подготовки производства".

Ariane 6 - перспективная ракета-носитель Европейского космического агентства, предназначена для выведения полезной нагрузки на геопереходную или низкую опорную орбиту. Первый запуск планируется в 2020 году.