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Французская Dassault Systemes примет участие в создании новой европейской ракеты

26.12.2016 RNS 136 0
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РН Ariane 5
Старт ракеты Ariane 5
Источник: P Baudon / ESA / AP

Французский разработчик 3D-технологий Dassault Systemes в сотрудничестве с Airbus Safran Launchers примет участие в создании новой европейской ракеты-носителя Ariane 6, сообщает в четверг пресс-служба компании.

Отмечается, что при разработке Ariane 6 специалисты будут использовать программное обеспечение Dassault Systemes, позволяющее проводить сравнительные анализы для выбора наиболее оптимальных материалов и конфигураций для перспективной ракеты-носителя.

По словам представителей компании, подобное ПО позволяет "минимизировать количество необходимых изменений и способствует значительному сокращению периода проектирования и подготовки производства".

Ariane 6 - перспективная ракета-носитель Европейского космического агентства, предназначена для выведения полезной нагрузки на геопереходную или низкую опорную орбиту. Первый запуск планируется в 2020 году.


Перспективные ракето-носители РН Ariane-5МЕ и Ariane-6 (внизу)
Источник: ЕКА
23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
Airbus
Dassault
ESA (ЕКА)
Проекты
2020-й год
Ariane РН

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