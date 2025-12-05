Французская Dassault Systemes примет участие в создании новой европейской ракеты
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Отрасли и сферы: Космонавтика + Новые разработки, Космонавтика + Рынки и сотрудничество
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Старт ракеты Ariane 5
Источник: P Baudon / ESA / AP
Французский разработчик 3D-технологий Dassault Systemes в сотрудничестве с Airbus Safran Launchers примет участие в создании новой европейской ракеты-носителя Ariane 6, сообщает в четверг пресс-служба компании.
Отмечается, что при разработке Ariane 6 специалисты будут использовать программное обеспечение Dassault Systemes, позволяющее проводить сравнительные анализы для выбора наиболее оптимальных материалов и конфигураций для перспективной ракеты-носителя.
По словам представителей компании, подобное ПО позволяет "минимизировать количество необходимых изменений и способствует значительному сокращению периода проектирования и подготовки производства".
Ariane 6 - перспективная ракета-носитель Европейского космического агентства, предназначена для выведения полезной нагрузки на геопереходную или низкую опорную орбиту. Первый запуск планируется в 2020 году.
|Перспективные ракето-носители РН Ariane-5МЕ и Ariane-6 (внизу)
|Источник: ЕКА
23.12.2016
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