Генштаб Украины признал полученные американские дроны Raven непригодными



БЛА Raven RQ-11B

Источник: GETTY IMAGES БЛА Raven RQ-11BИсточник: GETTY IMAGES

Летом украинская армия получила 72 американских аналоговых беспилотника Raven RQ-11B

Украина признала полученные от США беспилотные летательные аппараты RQ-11B Analog Raven Systems неэффективными и непригодными для использования в Донбассе.

Советник начальника Генштаба ВСУ Натан Хазин заявил Украинской службе Би-би-си, что в реальных боевых условиях полученные беспилотники мало чем отличаются от своих более дешевых аналогов.

"Люди, которые ставили задачу по беспилотникам, были абсолютно некомпетентны", - отметил Хазин, уточнив, что речь идет о представителях украинской стороны.

"А американская сторона - вместо того чтобы откорректировать их в соответствии с реалиями - выдала то, что запрашивали", - добавил он.

По словам Хазина, стоимость каждого из 24 комплектов, полученных украинскими вооруженными силами от Вашингтона (в каждом - три беспилотника, оборудование для управления ими и программное обеспечение) - около 400 тысяч долларов.

Тем не менее, дроны RQ-11B до сих пор используются в зоне конфликта, уточнил Хазин - "каждый раз рискуя, что этот комплекс будет либо взят [противником], либо уничтожен".

Подполковник монгольской армии Б. Баасаадорж практикуется в запуске американского мини-БЛА AeroVironment RQ-11B Raven близ Улан-Батора. Американская армия все еще использует дроны такого типа, но модернизированные для цифровой передачи данных Источник: Janessa K. Pon / Корпус морской пехоты США

Аналоговые беспилотники

Ранее агентство Рейтер опубликовало статью, в которой со ссылкой на Натана Хазина и неназванных украинских военных говорилось о неэффективности полученных силами АТО американских беспилотников Raven RQ-11B.

В материале отмечалось, что поддерживаемые Россией сепаратисты из самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" имеют достаточно технических возможностей для того, чтобы сбивать или перехватывать такие дроны.

Кремль официально отрицает военную поддержку незаконных вооруженных формирований на востоке Украины, в том числе и средствами радиоэлектронной борьбы, которые могут влиять на беспилотники.

В материале Рейтер указывается, что дроны Raven RQ-11B - аналоговые, из-за чего каналы управления ими, а также собранная информация, не защищены.

Как следствие, противник может их перехватывать, получая таким образом данные о позициях украинской армии, с которых те были запущены.

В июле 2016 США передали Украине 24 беспилотных авиационных системы Raven RQ-11B: 72 беспилотных летательных аппарата и сопутствующее оборудование.