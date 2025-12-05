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Эксперт раскрыл подробности сделок по поставкам оружия из России в Сербию

26.12.2016 Lenta.ru 103 0
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Истребитель МиГ-29СМТ
Истребитель МиГ-29СМТ
Источник: Дмитрий Рогулин/ТАСС

В состав вооружений, которые Сербия с 2017 года начнет получать из России, входят истребители МиГ-29, танки, бронемашины, средства ПВО, радиолокационные станции и вертолеты. Об этом со ссылкой на сербского авиационного эксперта Светозара Йокановича пишет российский военный блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий.

В декабре 2016 года планируется подписать контракты на первый этап модернизации Вооруженных сил Сербии. Эти поставки будут включать шесть истребителей МиГ-29 (четыре одноместных и две учебно-боевые спарки), 30 танков Т-72С и 30 машин БРДМ-2. МиГ-29, ранее выведенные из состава 31-го истребительного авиаполка, передаются безвозмездно, оплачивается только ремонт и модернизация.

Кроме того, на российских заводах будут отремонтированы и модернизированы четыре самолета МиГ-29, имеющиеся в распоряжении сербских ВВС. В частности, на них будет установлена новая бортовая РЛС и система управления вооружением, позволяющая применять ракеты РВВ-АЕ.

В 2017 году будут подписаны контракты второго этапа, включающие закупку зенитных ракетных комплексов "Бук-М2", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска", трехкоординатных РЛС и четырех боевых вертолетов. Техника будет передана в 2018 году.

23.12.2016
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Страны
Россия
Сербия
Продукция
БРДМ-2
Бук-М2
МиГ-29
РВВ-АЕ
Т-72
Тунгуска
Компании
ЦАСТ

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