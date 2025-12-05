Украинский атом: пусть опасно, зато без России



Загрузка тепловыделяющей сборки ТВС-WR в пятый блок Запорожской АЭС

Источник: ГП НАЭК "Энергоатом" Загрузка тепловыделяющей сборки ТВС-WR в пятый блок Запорожской АЭСИсточник: ГП НАЭК "Энергоатом"

Украина отказывается от российского ядерного топлива в пользу американского

Отказавшись от российского газа, Украина решила не останавливаться на достигнутом и хочет закупать ядерное топливо не у России, а у США. Схема, очевидно, будет та же, что и с газом: Штаты будут предоставлять Украине кредиты, чтоб та тратила их на ядерное топливо (в случае с газом деньги выделяет Европа, а затем они возвращаются к европейским газотрейдерам). Но в атомной энергетике ситуация сложнее: использование ядерного топлива американского производства на украинских АЭС может оказаться небезопасным.

Украина готова заместить ядерное топливо российского производства американским аналогом. Об этом сообщает издание "Лига.Бизнес" со ссылкой на главу украинского минтопэнерго Игоря Насалика.

"Четыре из 13 партий ядерного топлива поступают от Westinghouse, а это составляет 30%, - отметил Насалик. - Атомная энергетика готова к переходу на Westinghouse в полной мере".

В августе глава минтопэнерго говорил, что Украина готовится перевести на топливо производства Westinghouse шесть из 15 действующих блоков.

Американская Westinghouse еще в 2014 году договорилась с украинским "Энергоатомом" (оператор АЭС Украины) о поставках ядерного топлива на ряд блоков украинских атомных электростанций. Причем уже тогда заявлялось, что это делается для снижения зависимости от России (до того момента топливо поставлялось только "дочкой" "Росатома" ТВЭЛ, которая и сейчас остается основным поставщиком).

Westinghouse ранее уже изъявляла готовность стать монопольным поставщиком ядерного топлива. Но, по словам главы Фонда энергетического развития (ФЭР) Сергея Пикина, со стороны Украины это вопрос скорее политический, нежели экономический.

"Топливо производства Westinghouse не может быть для украинских АЭС лучше, чем российское, - говорит эксперт, - так как российское топливо производится специально под эти АЭС, более того, сами станции строились под него".

Кстати, ранее российский МИД заявлял, что существуют "обоснованные сомнения" в том, что украинские атомные электростанции смогут работать "без инцидентов" на нероссийском топливе.

Что касается экономической выгоды, то здесь вопрос несколько сложнее. Пикин полагает, что, даже если топливо производства Westinghouse будет не дешевле, а то и дороже российского, со стороны США Киеву могут быть предложены кредиты на его оплату.

"Но в целом вопрос, скорее, не собственно в топливе, - полагает глава ФЭР. - Демонстрируя лояльность Westinghouse, Украина демонстрирует лояльность администрации США и рассчитывает на соответствующее отношение".

В августе 2016 года Игорь Насалик говорил о том, что американская компания готова рассмотреть возможность строительства на Украине завода по производству ядерного топлива. Кстати, ранее такой завод собиралась строить на Украине та же ТВЭЛ, но в 2012 году проект был приостановлен.

Российская сторона заявляла, что свои обязательства по проекту выполнила в полном объеме и в установленные сроки. Но кабинет министров Украины не рассмотрел и не утвердил проектно-сметную документацию по строительству завода. Кроме того, Киев не обеспечил финансирование проекта.

Глава ТВЭЛ Юрий Оленин в сентябрьском интервью британскому журналу Nuclear Engineering International говорил, что Украине необходимо собственное производство ядерного топлива, так как это единственный вариант независимости украинских АЭС от внешнего монопольного поставщика.

Попытки перевести атомную энергетику на "американские рельсы" происходят на фоне отказа Украины от российского газа. Киев с конца 2015 года не закупает у России этот вид топлива, предпочитая импортировать газ по реверсу из Европы. Причем, по данным, опубликованным ранее "Нафтогазом Украины", цена реверсных закупок только в третьем квартале была примерно на $20 за 1 тыс. кубометров выше той, что предлагала Россия ($187 и $167 соответственно). Украина, впрочем, заявляет, что, если считать в целом по году, реверс оказывается выгоднее.

Но здесь возникает ситуация, аналогичная той, что может сложиться с ядерным топливом. Европа выдает Украине кредиты, которая та тратит на покупку газа у европейских же трейдеров.

Киев уже давно ведет целенаправленную политику снижения закупок российского газа. Однако если прошлую зиму удалось пройти благодаря теплой погоде и накопленным в хранилищах запасам (причем 2 млрд кубометров осенью 2015 года все равно пришлось докупать у России), то нынешняя зима ожидается гораздо более холодной, и газа в ПХГ на начало отопительного сезона у Украины было гораздо меньше (14,5 млрд против 17 млрд кубометров в 2015 году).

Россия неоднократно обращала внимание на то, что возможная нехватка газа на Украине этой зимой может угрожать транзиту российского топлива в Европу. Однако Киев заявляет, что не намерен закупать дополнительные объемы, пока не будет подписано допсоглашение к действующему контракту. Россия подписывать допсоглашение не хочет.

Алексей Топалов