От "Томагавков" поможет "Искандер"



ЗРК Панцирь-С1

Источник: Юрий Смитюк/ТАСС ЗРК Панцирь-С1Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

На румынской базе Девеселу уже развернуты установки, которые могут быть использованы для пусков "Томагавков"

Серьезные усилия, предпринимаемые Россией по перевооружению армии комплексами "Искандер", находят все новые объяснения. Сергей Шойгу доложил, что его ведомство выполнило поручение президента по нейтрализации угрозы размещения в Европе американских крылатых ракет "Томагавк". Что именно имел в виду министр обороны и почему в этом деле так важна роль "Искандеров"?

В четверг министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии российского военного ведомства заявил о выполнении Вооруженными силами поручения президента по нейтрализации крылатых ракет "Томагавк" (эти ракеты, как предполагается, могут быть размещены вблизи западных границ страны).

Любопытно, что в открытых источниках о таком поручении ничего не сообщалось. Владимир Путин неоднократно публично заявлял об опасности использования подобных крылатых ракет из пусковых установок, размещенных у границ России на объектах американской системы ПРО.

Эту же мысль пояснил в четверг и Шойгу. По его словам, страны НАТО после небольших доработок могут установить в пусковых установках Мk 41, применяемых в системе ПРО США, крылатые ракеты "Томагавк". При этом количество таких ракет вдоль границ России может достигать 200, а их подлетное время к границе России составит менее 10 минут.

Из последних заявлений по этому поводу можно отметить слова первого замначальника Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенанта Виктора Познихира, сказанные в октябре на конференции в Пекине. Генерал тогда заявлял, что американские пусковые установки Мk 41 могут использоваться и для запуска гиперзвуковых ударных ракет, которые сейчас разрабатываются. В Генштабе полагают: американцы способны переоснастить свои установки ПРО в Европе "Томагавками" скрытно и в короткие сроки.

"Томагавк" - многоцелевая высокоточная дозвуковая крылатая ракета большой дальности (до 2500 км). Совершает полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Использовалась во всех значительных военных конфликтах с участием США с момента ее принятия на вооружение в 1983 году. В настоящий момент США располагают гигантским количеством крылатых ракет такого класса, в первую очередь морского базирования. По данным открытых источников, бюджет ВМС США на 2016 год предусматривал расходы на содержание 7709 ракет "Томагавк".

Аналогом данного вида вооружений в России можно считать недавно испытанный в Сирии комплекс крылатых ракет "Калибр".

Чем грозит "новый момент в европейской ситуации"

Откуда именно данные ракеты могли бы угрожать России? Речь идет прежде всего о двух объектах - в Польше и Румынии.

Соглашение между Вашингтоном и Варшавой о размещении в Польше ракет-перехватчиков было подписано в 2008 году и вступило в силу спустя три года. После ввода в эксплуатацию база в Редзикове станет частью американского щита ПРО в Европе.

12 мая 2016 года в румынском городе Девеселу был введен в строй комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore, включающий РЛС, центр оперативного управления батареями ПРО и мобильные батареи МК-41 с ракетами-перехватчиками SM-3.

В день, когда стало известно о введении в строй комплекса ПРО в Румынии, президент России Владимир Путин заявил, выступая на совещании по мобилизационной готовности оборонно-промышленного комплекса:

"Если, используя свои возможности в мировых средствах массовой информации, они (США) еще могут ввести кого-то в заблуждение насчет того, что это не угрожает России, насчет того, что это исключительно оборонительная система, то присутствующих здесь... никто в заблуждение не введет. Ничего подобного, это не оборонительная система, это часть ядерного стратегического потенциала США, вынесенная на периферию, в данном случае периферия - Восточная Европа".

Президент пообещал, что Россия будет адекватно реагировать на возникшие новые угрозы ее безопасности.

"Панцирь" защитит

Какие именно меры имел в виду Шойгу, говоря о том, что Россия теперь готова нейтрализовать угрозу "Томагавков", не сообщается. Однако некоторые предположения можно сделать.

Военный эксперт, бывший начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ Александр Маслов убежден, что такой угрозе можно противостоять только с помощью средств противовоздушной обороны, как наземного, так и морского базирования. "Это в первую очередь комплексы ближнего действия, малой дальности", - сказал Маслов газете ВЗГЛЯД.

Для этого подойдут ракеты малых зенитно-ракетных комплексов. У нас есть различные ПЗРК. Например, "Панцирь", о котором много говорят. Еще "Шилка", "Тунгуска", "Тор", - пояснил он, добавив, что с теми же целями можно использовать морские аналоги вооружений данных комплексов.

По его словам, главная трудность в уничтожении "Томагавка" заключается в обнаружении ракеты, которая "летит очень низко". "Томагавк" необходимо обнаружить как можно дальше.

"Пусковые установки "Искандеров" просто ликвидируют эту базу"

В свою очередь главный редактор военно-исторического журнала BALTFORT Юрий Мелконов (Рига) уверен, что со стороны российского руководства оценка совершенно правильная.

"Размещение ракетных баз в Польше и Румынии представляет собой реальную угрозу. Конструктивно эти установки представляют собой корабельную установку от крейсера или эсминца. На ней располагается 60-100 ракет. На сегодняшний день декларируется, что это зенитные ракеты - SM", - сказал Мелконов газете ВЗГЛЯД. На самом деле, по его словам, в установки вертикального пуска на базах ПРО может быть вставлена "практически любая ракета, в том числе и "Томагавки". "Обычный "Томагавк" - это минимум 1000 км дальности", - напомнил он.

Эксперт напомнил, как в Латвию приходил американский крейсер Normandy. И тогда рассказывалось об участии этого корабля в атаке на Ирак. "При этом сам крейсер находился в Средиземном море. Они осуществляли по Ираку пуски "Томагавков". Вытащить из установки вертикального пуска одну ракету и поставить другую - никаких проблем нет. Поэтому надо открыто говорить, что эта угроза реальна. "Томагавк" может нести любую боевую часть, в том числе и ядерную", - рассказал эксперт.

Говоря о теоретической нейтрализации Россией подобных угроз, Мелконов предположил, что в этом могут быть задействованы оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". Можно предположить, таким образом, что слова Шойгу означают размещение комплексов "Искандер" в точках, откуда они могут в течение очень короткого времени поразить базы в Польше и Румынии.

"Пусковые установки "Искандеров" в какой-то момент просто ликвидируют эту базу. Второе - это обычные средства. Это может быть авиаудар с авиационных баз, с корабельных установок, например "Калибрами". Их удар отразить практически невозможно. Мы знаем об учениях Балтийского флота в южной части Балтийского моря, происходила переброска "Искандеров"... Происходили учения военно-воздушных сил, стратегической авиации. То есть ответить есть чем. И задача политиков, которые заботятся о будущем мира в Европе, - в том, чтобы не допускать такой конфронтации", - резюмирует Юрий Мелконов.

Андрей Резчиков, Михаил Мошкин