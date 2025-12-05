Заслушанные генералы



Сергей Шойгу

Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей ШойгуИсточник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министерство обороны подвело итоги 2016 года в присутствии Владимира Путина

В четверг президент Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны, где заслушал доклад главы ведомства Сергея Шойгу о военных итогах 2016 года. Описав угрозы, исходящие от США и стран НАТО, министр сконцентрировался на достижениях своего ведомства, к которым отнес, в частности, действия своих подчиненных в Сирии, исполнение государственного оборонного заказа и реформу военно-строительного комплекса.

Владимир Путин прибыл в Национальный центр управления обороной государства сразу из здания МИДа на Смоленской площади, где он простился с послом России в Турции Андреем Карловым. Во вступительном слове президент обозначил несколько первоочередных задач. Они связаны с обеспечением "сбалансированного развития всех видов и родов войск", с удержанием "темпов перевооружения армии и флота", с необходимостью отслеживать "любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ", с внесением корректировок в планы по нейтрализации потенциальных угроз РФ. Отметив возросший уровень боевой подготовки (за минувший год внезапные проверки проводились четыре раза) и вклад российских военнослужащих в успехи сирийской армии, господин Путин поблагодарил руководство и личный состав вооруженных сил за добросовестную службу, после чего передал слово Сергею Шойгу.

Свое выступление министр начал с описания угроз национальной безопасности страны. "Вместо объединения усилий по борьбе с общим мировым злом - терроризмом - НАТО объявило Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у наших границ",- сказал министр, подчеркнув, что под этим предлогом бюджет стран Североатлантического альянса достиг $918 млрд (увеличился на $26 млрд). Он напомнил, что в 2017 году НАТО развернет в Прибалтике и Польше четыре усиленные батальонные тактические группы, а на территории нескольких стран Восточной Европы - еще и бронетанковую бригаду американских сухопутных войск. Министр сообщил и об активизации разведки альянса: в 1990-х годах таких полетов авиации было 107, в 2000-х - 298, в 2016-м - 852. "Это вынудило нас на 61% увеличить количество вылетов истребительной авиации для предотвращения нарушений российского воздушного пространства на Балтике, в Черном море и Арктике",- отрапортовал министр. "В вооруженных силах Великобритании для обозначения противника начали использовать танки российского производства и военную форму Российской армии,- продолжал господин Шойгу.- Последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны".

Рассказав об опасностях системы ПРО США и хранении американских ядерных бомб в Европе, министр перешел к мерам ответного реагирования. Так, по его словам, в РВСН в состоянии постоянной боевой готовности находится 96% пусковых установок, на боевое дежурство заступили четыре ракетных полка, оснащенных комплексом "Ярс" стационарного и подвижного базирования. Авиационные стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными самолетами (двумя Ту-160 и двумя Ту-95МС), а группировка морских стратегических ядерных сил Тихоокеанского флота - подводным ракетоносцем "Владимир Мономах". Всего в вооруженные силы поставлена 41 новая баллистическая ракета. Воздушно-космические силы получили 139 современных летательных аппаратов, еще четыре зенитных ракетных полка перевооружены на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", в войска поставлено 25 боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С. "Впервые в истории новой России по периметру наших границ создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траекторий полета баллистических ракет",- подчеркнул министр.

Не мог Сергей Шойгу не затронуть тему операции РФ в Сирии: "Основные задачи, поставленные вооруженным силам перед началом операции в Сирии, выполнены, действия воздушно-космических сил России переломили ход борьбы с терроризмом в этой стране". Он подчеркнул, что в ходе боевых действий в республике было апробировано 162 изделия, авиация совершила 18,8 тыс. вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по инфраструктуре террористов. "Всего от боевиков освобождено 12,36 тыс. кв. км сирийской территории, 499 населенных пунктов",- сказал министр, добавив, что предпринимаемые РФ действия нанесли существенный ущерб боевикам, предотвращен распад сирийского государства, прервана цепь "цветных революций", тиражируемых на Ближнем Востоке и в Африке". В докладе господин Шойгу также рассказал о выполнении социальных обязательств перед военнослужащими, о военной медицине, а также о реформе военно-строительного комплекса, подразумевающей ликвидацию Спецстроя РФ.

Иван Сафронов