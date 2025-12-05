Трудоустроиться в 2017-м станет сложнее



Рабочий у токарного станка

Источник: Александр Алпаткин / Коммерсантъ Рабочий у токарного станкаИсточник: Александр Алпаткин / Коммерсантъ

В зону риска попали бухгалтеры, преподаватели иностранных языков и промышленные рабочие

В этом году не все работодатели смогли сохранить прошлогодний уровень зарплат сотрудников. В автомобильном бизнесе, металлургической отрасли и производстве промышленного оборудования зарплаты снижались даже в номинальном выражении. У представителей некоторых профессий могут появиться в следующем году проблемы с трудоустройством. Как считают эксперты, в группе риска бухгалтеры, сотрудники колл-центров, квалифицированные промышленные рабочие, преподаватели иностранных языков.

Только треть российских работодателей в этом году повысили своим сотрудникам зарплату в номинальном выражении. Причем далеко не во всех компаниях этот номинальный рост догонял инфляцию.

Поэтому в реальном выражении доходы у многих сотрудников все равно снижались. Большинство работодателей - 57% - оставили уровень зарплат в своих компаниях без изменений. А 11% сократили зарплаты даже в номинальном выражении. Такие результаты были получены специалистами компании HeadHunter. Ежеквартально они получают сведения от 700 российских работодателей о начисленных работникам зарплатах и аккумулируют их в специальном Банке данных зарплат.

Как показал их анализ, среди всех отраслей российской экономики наибольший рост зарплат зафиксирован в добывающей отрасли - на 9%, в сфере химического производства - на 6%, в производстве непищевых товаров народного потребления - на 3%. А снижение зарплат происходило в автомобильном производстве и бизнесе - на 6%, в металлургической отрасли - на 3%, в сфере производства промышленного оборудования - на 1%.

Росстат, однако, таких тенденций не заметил. По его данным, ни в одной отрасли российской экономики зарплаты в этом году не падали. В январе-октябре 2016-го номинальный рост зарплат в добывающей отрасли составил более 9% к тому же периоду 2015-го, в обрабатывающей промышленности - 8,7%. При этом в химическом производстве зарплаты выросли на 8%, в производстве машин и оборудования - на 9,5%, в химическом производстве - более чем на 11%.

Специалисты рекрутингового портала SuperJob, в свою очередь, дали прогноз о перспективах трудоустройства представителей разных профессий в 2017 году. По их оценкам, в следующем году может вырасти спрос на веб-разработчиков, специалистов по информационной защите, аналитиков Big Data, специалистов по разведке и разработке месторождений, инженеров в машиностроении (в том числе нефтегазовом), авиационной промышленности, специалистов в лесной, пищевой промышленности, менеджеров по продажам услуг и высокотехнологичных продуктов, антикризисных управленцев и т.д.

А в зоне риска окажутся прежде всего бухгалтеры. "Снизится реальный спрос на бухгалтеров начального уровня, что отразится в снижении предложений по заработной плате. Продолжатся сокращения численности бухгалтерских подразделений на средних и крупных предприятиях, в том числе государственных, - поясняют эксперты. - К 2020 году рынок труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей может сократиться в три раза. Этому будет способствовать переход на электронный документооборот".

С определенными трудностями могут столкнуться квалифицированные рабочие на промышленных предприятиях: с 2017 года перестанет расти спрос на их услуги, а с 2018-го он начнет снижаться. Аналитики связывают это с "масштабным внедрением роботизированной техники".

Еще одна ожидаемая тенденция - сокращение спроса на преподавателей иностранных языков. Как считают специалисты SuperJob, "знание иностранного языка окончательно перестанет быть преимуществом при трудоустройстве - кроме тех позиций, где требуется уровень носителя языка". Исследователи пояснили "НГ", что, как правило, даже там, где при приеме на работу от кандидатов требовали знание языка, потом на практике в полной мере эти знания не пригождались, и было достаточно электронных переводчиков.

Наконец, по экспертным прогнозам, в следующем году спрос на представителей IT-сферы может сократиться на 70%, но прежде всего речь идет о снижении востребованности сотрудников колл-центров, специалистов по обработке информации, операторов ввода данных, модераторов. Это будет связано с автоматизацией труда. Но спрос на самих IT-специалистов (в частности, программистов) будет расти.

Специалисты SuperJob ожидают, что в следующем году проявится еще одна тенденция: работодатели скорее всего будут повышать зарплату только наиболее эффективным сотрудникам, а не всему штату. Как пояснил собеседник "НГ", бизнесу будут нужны люди, которые приносят реальный результат, а такие сотрудники, которые отсиживают рабочее время с девяти до шести, будут все меньше интересовать российские компании и не смогут рассчитывать на повышение зарплат.

По мнению опрошенных экспертов, предпосылок для роста реальных зарплат в 2017 году нет. "В реальном выражении заработная плата не увеличится в следующем году, однако в номинальном выражении прирост составит в среднем 6% по стране. Согласно нашим ожиданиям, инфляция в 2017-м незначительно превзойдет 6%", - говорит первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. По его словам, "медленнее всего зарплаты будут расти в финансовом секторе, в то же время большего прироста зарплат можно ожидать в производстве и частной медицине". "Именно производственный сектор и медицина за последние годы столкнулись с нехваткой квалифицированных кадров, а рынок труда в финансовом секторе переполнен", - пояснил Павел Сигал.

"Восстановление экономики в 2017-м будет заметно только во второй половине года, поэтому общий рост зарплат не превысит уровней официальной инфляции", - соглашается аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.

"Чтобы росли реальные доходы населения, должны расти доходы организаций", - замечает гендиректор компании "Мани Фанни" Александр Шустов. Но, по его словам, политика правительства сейчас направлена на повышение налоговой нагрузки на бизнес, что будет угнетать предпринимательскую активность.

Анастасия Башкатова