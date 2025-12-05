Железногорский ГХК обеспечит Белоярскую АЭС инновационным топливом



Белоярская АЭС

Источник: www.rg.ru Белоярская АЭСИсточник: www.rg.ru

В 2018 году комбинат планирует добиться полной загрузки своих мощностей

Железногорский Горно-химический комбинат (ГХК), входящий в дивизион ядерной и радиационной безопасности "Росатома", займется обеспечением топливом Белоярской АЭС в ближайшие годы. Как сообщил гендиректор ГХК Петр Гаврилов, госзаказ на поставки уже расписан до 2019 года.

"Мы должны полностью перейти на загрузку МОКС-топливом активной зоны реактора БН-800. На 2017 год заказ примерно в половину мощности предприятия. В 2018 году выйдем на 100-процентную загрузку завода", - заявил Петр Гаврилов РИА Новости.

Промышленное производство так называемого смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива для реактора на быстрых нейтронах БН-800, работающего на четвертом энергоблоке Белоярской АЭС, официально стартовало на ГХК в 2015 году. Планируется, что на четвертом энергоблоке будет отрабатываться ряд технологий для замыкания ядерного топливного цикла (ЯТЦ). В замкнутом ЯТЦ за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) существенно увеличивается топливная база атомной энергетики, а также благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов появляется возможность значительно уменьшить объемы радиоактивных отходов.

Как уже сообщала "НГ", Россия сейчас занимает лидирующую позицию в мире по развитию технологии строительства реакторов на быстрых нейтронах. Блок с реактором БН-800 должен стать прототипом более мощных коммерческих энергоблоков БН-1200, решение о целесообразности строительства которых будет приниматься на основе опыта эксплуатации четвертого энергоблока Белоярской АЭС.

ГХК в Железногорске Красноярского края - ключевое предприятие "Росатома" по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на основе инновационных технологий нового поколения, оно имеет статус федеральной ядерной организации, входит в дивизион ядерной и радиационной безопасности. На ГХК впервые в мире сосредоточены сразу три высокотехнологичных передела в сфере замкнутого ядерного топливного цикла: хранение отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС, его переработка и производство ядерного МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах.

Александр Малышев