Коррупция разобрала Спецстрой

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Источник: http://spetsstroy.ru/ Логотип Спецстроя РоссииИсточник: http://spetsstroy.ru/

РБК выяснил, почему ликвидируют Федеральное агентство специального строительства

Федеральное агентство специального строительства ликвидируют из-за коррупции, говорят собеседники РБК. Источник в Министерстве обороны утверждает, что всех сотрудников Спецстроя трудоустроят

Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой), о ликвидации которого заявил в четверг, 22 декабря, министр обороны Сергей Шойгу, оказалось замешано в ряде коррупционных скандалов, что и привело к упразднению организации, считают опрошенные РБК эксперты. Сказалось и стремление оптимизировать работу агентства.

Вместо Спецстроя будет создано восемь ФГУПов, которые войдут в состав вооруженных сил и будут заниматься строительством военных объектов. Агентство выполняло весь спектр строительных работ в интересах Министерства обороны и органов исполнительной власти, касающихся обеспечения обороноспособности страны. Кроме того, Спецстрой занимался жилищным и инфраструктурным строительством для вооруженных сил.

Ожидаемое решение

Упразднение связано с изменением функционала Спецстроя, считает доцент кафедры госуправления и национальной безопасности РАНХиГС Игорь Нестерчук. "Новая структура будет заниматься оборонными проектами, которые носят гриф секретности, а строительство других объектов, связанных с отраслевым применением строительства, например для космической отрасли, будет находиться в ведении профильных структур", - рассказал Нестерчук РБК.

Как полагает эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, решение о ликвидации агентства - это попытка вывести систему специального строительства из коррупционного тупика.

Реформирование Спецстроя вряд ли поспособствует уменьшению коррупционной составляющей в системе специального строительства, заявил РБК военный обозреватель Александр Жилин. "Я не верю в это, потому что уровень коррупции у нас в стране уже давно угрожает национальной безопасности", - отметил эксперт.

В последнее время Спецстрой сопровождала череда коррупционных скандалов, в том числе связанных со строительством космодрома Восточный. Так, в марте этого года стало известно, что Газпромбанк и "Роскосмос" пытались взыскать 5,1 млрд руб. с "Дальспецстроя", ко​торый входит в структуру федерального агентства. Тогда же Басманный суд арестовал учредителей компании "РусАльянс Строй", выступавшей субподрядчиком при строительстве военных объектов на мысе Шмидта в Заполярье.

В том же месяце по подозрению в получении взятки в Петербурге были задержаны трое сотрудников Главного управления специального строительства (ГУССТ) №3 при Спецстрое России. Вместе с ними был задержан и один бывший сотрудник этого предприятия.

В конце апреля стало известно об аресте экс-начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое Владимира Шамаилова и предпринимателя Рената Сямиуллина. Обоих заподозрили в коммерческом подкупе. По данным следствия, Сямиуллин выступал посредником в коммерческом подкупе и получил с субподрядчика ЗАО "ТМК" для Шамаилова несколько миллионов рублей. Подрядчик по договору должен был строить для космодрома Восточный жилье, коммуникации, социальные объекты и заниматься благоустройством.

​Осенью Федеральная антимонопольная служба сообщила о срывах сроков выполнения гособоронзаказа более чем на 150 млрд руб. Нарушения были найдены в ходе проверки ФГУП "Спецстройинжиниринг", которое подведомственно Спецстрою. Правительством эта организация определена как единственный исполнитель строительных, проектно-изыскательных работ, работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов специального назначения Минобороны.

Последняя капля

В конце октября Сергей Шойгу пообещал принять беспрецедентные меры к предприятиям, срывающим гособоронзаказ. По его словам, было "принято решение о расторжении контрактов, возврате денежных средств и перезаключении контрактов с другими предприятиями".

Как писал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к Минобороны, решение о ликвидации Спецстроя Владимир Путин принял по итогам закрытого совещания с руководством военного ведомства, состоявшегося 18 ноября.

Сейчас в агентстве работают 37,6 тыс. человек, рассказали РБК в пресс-службе Спецстроя. Точное количество работников, занятых на строительстве объектов для Министерства обороны, в организации назвать затруднились, однако уточнили, что к военному строительству так или иначе имеют отношение все 19 предприятий Спецстроя.

Остается неясным, будет ли сопровождать ликвидацию Спецстроя сокращение персонала. Сергей Шойгу заявил, что реформа этой структуры позволит снизить численность управленческого персонала в два раза. Как пояснил РБК источник в оборонном ведомстве, все работники упраздняемой организации будут трудоустроены.

Григорий Миленин