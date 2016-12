Представляет ли Россия военную угрозу для НАТО? (The National Interest, США)

ЗРК С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ

Насколько серьезную угрозу для НАТО и США представляет создаваемый в России истребитель-невидимка пятого поколения, ее ядерный арсенал, современные средства ПВО, противоспутниковое оружие, сухопутные войска и подводный флот?

Рост напряженности между Россией и НАТО заставил многих экспертов тщательно проанализировать этот вопрос и изучить нынешнее состояние боевой техники, вооружений и уровень технологий в российских вооруженных силах, дабы лучше понять масштаб и характер потенциальных угроз.

Естественно, российские военные учения и аннексия Крымского полуострова вынудили многочисленных аналитиков из Пентагона искать ответы на эти вопросы и оценивать сегодняшние темпы модернизации российской армии, а также исследовать состояние сил и средств, типов и видов вооружений своего бывшего могущественного противника по холодной войне.

Россия явно стремится показать, что она в состояния создать противовес НАТО и сдержать этот военный альянс. Однако исследования российских вооруженных сил на современном этапе указывают на то, что она вряд ли сможет бросить реальный вызов Североатлантическому альянсу в ходе продолжительных и напряженных военных действий.

Тем не менее, Россия по-прежнему добивается успехов в военном строительстве, и многие эксперты и аналитики из Пентагона выражают обеспокоенность состоянием сил НАТО в Восточной Европе, сомневаясь в том, что их будет достаточно для сдерживания Москвы и недопущения российского вторжения в восточноевропейские страны.

Наряду с этим, экономические трудности России не ослабили ее решимость проводить модернизацию армии быстрыми темпами и увеличивать военный бюджет, несмотря на то, что ее сегодняшние вооруженные силы лишь бледная тень того, чем обладал Советский Союз на пике холодной войны в 1980-е годы.

Размер территории и внешних границ этого гиганта существенно уменьшился со времен холодной войны 1980-х годов, и российские неядерные наземные, воздушные и морские силы стремятся быстро нарастить свой потенциал, перейти в высокотехнологичный информационный век и в связи с этим настойчиво создают боевую технику нового поколения.

Российский арсенал ядерного и обычного оружия это лишь малая часть того, чем обладал Советский Союз во времена холодной войны. Однако Россия работает над созданием нового класса подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой, малозаметного истребителя Т-50, ракет нового поколения и индивидуального оружия для солдат на поле боя с применением новейших технологий.

Аналитический центр The National Interest (The National Interest - это журнал по вопросам внешней политики, публикуемый Центром национальных интересов (Center for the National Interest), который раньше назывался Никсоновский центр - прим. ред.) недавно опубликовал серию материалов о сегодняшних технических достижениях российских создателей военной техники. Среди них есть сообщения о новом противоспутниковом оружии, о танке Т-14 "Армата", о комплексах ПВО, о предварительных планах по созданию истребителя шестого поколения и о других разработках. Россия недвусмысленно говорит о важности военной модернизации и добивается в этом деле значительных успехов, отмечается в материалах The National Interest и других изданий.

Например, The National Interest сообщает о том, что Россия могла недавно произвести успешный пуск ракеты противоспутникового перехвата прямого запуска "Нудоль".

"Это второе испытание ракеты, способной уничтожать спутники в космосе. Скорее всего, ее запуск был осуществлен с космодрома Плесецк, который находится к северу от Москвы", - сообщает автор статьи в The National Interest.

Кроме того, Дейв Маджумдар (Dave Majumdar) из The National Interest сообщает о том, что российские воздушно-десантные войска в ближайшее время (во второй половине 2016 года) сформируют шесть танковых рот, которые будут укомплектованы модернизированными танками Т-72Б3М. В течение двух следующих лет на их базе будут созданы батальоны.

Россия также разрабатывает боевую машину поддержки танков "Терминатор-3".

Во времена холодной войны российский военный бюджет составлял почти половину от общих расходов страны.

Сегодня расходы на оборону в России в процентном соотношении намного меньше. Но, несмотря на огромную разницу в военных ассигнованиях, оборонный бюджет страны снова увеличивается. По данным Business Insider, с 2006 по 2009 год он увеличился с 25 до 50 миллиардов долларов, а в 2013 году составил 90 миллиардов.

В целом численность российских вооруженных сил в годы холодной войны была примерно в пять раз больше, чем сегодня.

В 2013 году на действительной военной службе в российской армии находилось 766 тысяч человек, а еще 2,4 миллиона составляли резерв, о чем сообщает портал globalfirepower.com. В период холодной войны численность российских вооруженных сил была равна трем-четырем миллионам человек.

По тем же оценкам за 2013 год, у России в это время было более 3 000 самолетов и 973 вертолета. По сообщению Globalfirepower.com, на земле у России было 15 тысяч танков, 27 тысяч боевых бронированных машин и почти шесть тысяч самоходных орудий. Хотя сегодня численность российской армии гораздо меньше, чем в годы холодной войны, Москва предпринимает серьезные усилия по модернизации и поддержанию в боеспособном состоянии бронетанковых систем и платформ. Так, российский танк Т-72 с момента создания первых образцов в 1970-е годы модернизировали множество раз.

Что касается ВМФ, то по оценкам Globalfirepower.com, в его составе имеется 352 корабля, включая один авианосец, 13 эсминцев и 63 подводные лодки. Черное море является стратегически важным для России районом с экономической и геополитической точки зрения, поскольку через него осуществляется выход в Средиземноморье.

Аналитики также отмечают, что для российской армии в 1980-е годы производилось огромное количество обычных и ядерных вооружений, начиная с неуправляемых и крылатых ракет, и кончая эффективными зенитно-ракетными комплексами.

По мнению экспертов, российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 чрезвычайно эффективны, если их соответствующим образом обслуживать и модернизировать.

Ссылаясь на сообщения российских СМИ, National Interest сообщил, что русские в настоящее время проводят испытания новой системы ПВО С-500, которая сможет поражать цели на удалении до 200 километров.

В воздухе у России действуют истребители 1980-х годов Су-27, применяемые на самых разных стратегических направлениях.

Этот самолет часто сравнивают с американским F-15 Eagle. Су-27 это маневренный двухмоторный истребитель, созданный в 1980-е годы и предназначенный главным образом для завоевания превосходства в воздухе.

Военная игра RAND

Многие эксперты утверждают, что численность войск, огневая мощь, превосходство в воздухе и современные технологии НАТО позволят ей одержать верх в масштабных боевых действиях против России. Но это не отменяет выводы из исследования аналитического центра RAND, опубликованные в этом году. Согласно им, в случае вторжения России в страны Прибалтики НАТО окажется в исключительно трудном положении.

Организационная структура вооруженных сил НАТО в Восточной Европе не позволит выстоять в случае в случае военного нападения России на Латвию, Литву и Эстонию, делает вывод RAND.

Проведя серию обстоятельных военных игр, в ходе которых "красные" (русские) и "синие" (НАТО) вели боевые действия в прибалтийских государствах по различным сценариям, RAND в своем исследовании под названием "Укрепление сил сдерживания на восточном фланге НАТО" отметил, что для успешной обороны этого региона силам НАТО требуется гораздо большая наземно-воздушная группировка, чем та, что развернута там в настоящее время.

В частности, авторы исследования призывают к разработке стратегии НАТО, аналогичной доктрине воздушно-наземного боя времен холодной войны. В 1980-е годы в Европе размещалась группировка сухопутных войск США численностью как минимум несколько сотен тысяч военнослужащих. Это делалось в рамках стратегии сдерживания вероятного российского вторжения. Официальные представители американской армии в Европе рассказали Scout Warrior, что в настоящее время на континенте находится 30 тысяч американских солдат из сухопутных войск.

В анализе RAND отмечается, что без наличия в Восточной Европе натовских сил сдерживания в количестве семи бригад, необходимой огневой мощи и авиационной поддержки Россия сможет захватить прибалтийские страны всего за 60 часов.

"В своем нынешнем состоянии НАТО не может успешно оборонять территорию своих самых незащищенных членов. В ходе многочисленных военных игр с участием широкого круга военных и гражданских экспертов с обеих сторон выяснилось, что российские войска подойдут к окраинам эстонской и латвийской столиц Таллина и Риги за 60 часов максимум. После такого стремительного поражения у НАТО останется очень мало вариантов действий", - пишут авторы исследования.

Доктрина воздушно-наземного боя представляла собой стратегическую концепцию ведения военных действий, которой следовали США и их союзники по НАТО в годы холодной войны. Среди прочего, она предусматривала тесное и точное взаимодействие между крупными маневренными механизированными формированиями сухопутных войск и штурмовой авиацией прикрытия. В рамках такой концепции авиация в ходе воздушных нападений изматывала войска противника на линии фронта, ослабляла силы и средства поддержки и обеспечения, и наносила удары по объектам во вражеском тылу. Благодаря такому воздушно-наземному взаимодействию крупные силы сухопутных войск могли затем с легкостью прорвать полосу обороны противника.

В случае стремительного наступления на прибалтийские страны выбор у НАТО будет небогатый, и среди возможных вариантов действий останется рискованное масштабное контрнаступление, создающее угрозу применения ядерного оружия. В противном случае придется просто смириться с российской аннексией этих государств.

Один из вариантов действий, изложенный в исследовании, предусматривает длительную мобилизацию и развертывание крупных сил и средств с целью проведения масштабного контрнаступления, что может привести к затяжным боевым действиям с большими потерями. Другой вариант - пригрозить противнику ядерным оружием, хотя такой сценарий маловероятен, а то и вовсе нереалистичен ввиду американской стратегии сокращения ядерных арсеналов и призывов к отказу от применения такого оружия.

Третий и последний вариант, упомянутый в анализе, это просто признать поражение НАТО в Прибалтике, уступить России прибалтийские страны и вступить в намного более интенсивную холодную войну. Естественно, многие жители этих государств воспротивятся такой перспективе, что несомненно ослабит, а то и частично расколет Североатлантический альянс.

В исследовании на основе проведенной военной игры делаются выводы о необходимых мерах эффективного и надежного сдерживания.

В нем говорится: "Проведенная игра показывает, что для недопущения быстрого захвата прибалтийских стран будет достаточно группировки в составе семи бригад, трех танковых бригад, авиации поддержки, наземных огневых средств и прочих сил обеспечения высокой готовности, способных вступить в бой с самого начала".

Изучив в ходе игры множество различных сценариев, ее участники пришли к выводу, что в отсутствие крупных механизированных оборонительных сил сопротивление НАТО будет быстро сломлено.

"Отсутствие средств ПВО малой дальности в американских частях и подразделениях, а также минимум оборонительных сил и средств в частях и подразделениях других стран НАТО означает, что во многих случаях этому наступлению будут оказывать противодействие только силы боевого воздушного патрулирования альянса в условиях огромного численного превосходства противника. В результате некоторые батальоны "синих" понесут тяжелые потери, а контрнаступление будет сорвано", - говорится в исследовании.

Латвия, Литва и Эстония могут стать объектами российского нападения, потому что они находятся в непосредственной близости от России, и долгие годы входили в состав Советского Союза, отмечают его авторы.

"Как и на Украине, в Эстонии и Латвии проживает значительное количество русских, которые в лучшем случае были неравномерно интегрированы в политическую и социальную систему этих стран после обретения независимости. Это дает России повод и самооправдание для вмешательства в эстонские и латвийские дела", - говорится в анализе.

RAND утверждает, что увеличение количества бригад весьма целесообразно, несмотря на большие расходы по их содержанию.

Создание трех новых танковых бригадных боевых групп и включение их в состав сухопутных войск США обойдется не очень дорого. Полная стоимость бригадной боевой техники, а также поддерживающей артиллерии, средств ПВО и подразделений обеспечения составит порядка 13 миллиардов долларов. Однако значительная часть этой техники, в первую очередь дорогостоящие танки "Абрамс" и боевые машины пехоты "Брэдли", уже имеются в наличии, говорят эксперты.

Вопрос о численности натовских войск в Восточной Европе по-прежнему обсуждается, и при новой администрации возможны различные изменения. Но НАТО и США уже довольно длительное время думают об увеличении группировки на восточном фланге для сдерживания России.

Но хотя пентагоновская Инициатива по обеспечению европейской безопасности предусматривает выделение дополнительных сил и средств, а также ротацию войск в Европе, пока неясно, каким в итоге будет построение сил.

В рамках этой инициативы Пентагон подал заявку на выделение 3,4 миллиарда долларов, и планирует увеличить численность войск в Европе, а также количество огневых средств, техники на передовых складах и "штабную поддержку" силам НАТО.

Официальные представители американских войск в Европе отмечают, что в перспективе планируются новые учения солидарности с союзниками по НАТО, и что численность личного состава может еще больше увеличиться.

Например, с 27 мая по 26 июня этого года НАТО провела в Польше и Германии учения "Быстрый ответ", в которых приняли участие более пяти тысяч военнослужащих из США, Бельгии, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Голландии, Польши, Португалии и Испании.

