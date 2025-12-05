Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Одевает ли Британия противников на учениях в российскую форму?

26.12.2016 BBCRussian.com 72 0
0
Понравилась новость?
 0
Т-72М и Т-55
Изображающие противника танки Т-72М и Т-55 во время маневров британской армии в Солсбери
Источник: Bob Morrison / Defence Picture Library (via www.dailymail.co.uk)

Министерство обороны Великобритании не использует танки и военную форму российской армии для обозначения противника во время недавних учений, стало известно Русской службе Би-би-си.

В ответ на запрос Би-би-си Министерство обороны отказалось комментировать соответствующее заявление министра обороны России Сергея Шойгу. Но при этом пресс-служба прислала разъяснение в связи с публикацией в газете Daily Mail от 4 декабря.

В публикации шла речь о маневрах, проводившихся на полигоне Солсбери-Плейн. Возможно, что именно на основании этой публикации сделал свое заявление Шойгу.

"Это неправда… Британская армия использует образы нескольких условных противников, чтобы проводить тренировки в различных обстоятельствах. Однако они имеют какую-то специфику только во время учений по отработке конкретных заданий таких, как во время недавних кампаний в Афганистане и Ираке", - говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении Русской службы Би-би-си.

На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в четверг Шойгу упрекнул НАТО в антироссийской направленности большинства учений.

"В Вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии", - сказал Шойгу.

"В последний раз такой метод обучения войск применяла нацистская Германия в годы Великой Отечественной войны", - добавил российский министр.

Комментируя публикацию Daily Mail, в Минобороны Великобритании подчеркнули, что в начале декабря в Солсбери-Плейн прошли показательные маневры, а не учения.

"Обмундирование и боевая техника, которая использовалась во время этой демонстрации, были стандартными и не представляли никакой страны. Они не имеют отношения к каким-либо текущим или предстоящим командировкам", - уточнили британские военные.

Вид условного противника

В комментарии Минобороны Великобритании относительно публикации Daily Mail детально объясняется, какое обмундирование и боевая техника использовались во время показательных маневров.

"Демонстрация общевойсковых маневров показывала вооруженную боевую группу, работающую против реалистичного, но неопределенного противника. Образ условного противника, разработанный отделом боевой подготовки, включает в себя обмундирование, нашивки родов войск и отличительные знаки государства, не имеющие отношения к реальным государствам или армиям", - говорится в комментарии.

Минобороны подчеркивает, что обмундирование является вариантом нынешней униформы британской армии, но выполненное в синем/сером варианте старого камуфляжа DPM.

"Во время демонстрации некоторые солдаты, изображавшие советников, также были одеты в реплику зеленой полевой формы США времен Второй мировой войны (не российский камуфлирующий рисунок)", - отметили в ведомстве.

Помимо солдат в маневрах на полигоне Солсбери-Плейн использовалась и техника. По данным Минобороны Великобритании, это были танк Т-72, сделанный в Польше, чешская БМП-1 и чешский танк Т-54.

"Эти обычные танки советской модели, которые используются по всему миру. И именно поэтому мы используем их во время учений. Они были предоставлены танковым музеем и поставщиком специальной техники", - подчеркнули в Минобороны.

Все солдаты, обозначавшие условного противника, являлись военнослужащими британской армии, отметили в ведомстве.

Риторика России

Российское руководство уже не впервые обвиняет НАТО и США в развязывании новой холодной войны. О ее возможности на Западе также говорят многие эксперты и военачальники.

Все это происходит на фоне действий российского Министерства обороны, которое укрепляет свои силы на западном направлении.

Так, в январе 2016 года стало известно, что в Западном военном округе Россия создаст три новые дивизии в дополнение к 1-й танковой армии, которую создают там же, а в феврале псковская дивизия ВДВ провела учения, на которых отрабатывался захват аэродромов условного противника.

Тогда же американский аналитический центр Atlantic Council представил доклад о том, что в своем нынешнем состоянии силы НАТО не в состоянии защитить восточные границы ЕС перед лицом все более агрессивно настроенной России.

23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат BBCRussian.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Германия
Ирак
Польша
Россия
США
Чехия
Продукция
БМП-1
Т-72
Компании
NATO
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 26.12 02:56
  • 9
Последний Ту-154?
  • 26.12 02:38
  • 9
Российской армии пока еще далеко до американской (The National Interest, США)
  • 26.12 01:50
  • 1
Представляет ли Россия военную угрозу для НАТО? (The National Interest, США)
  • 26.12 01:37
  • 1
Кудрин прокомментировал решение снизить расходы на оборону
  • 26.12 01:24
  • 1
В России началась разработка нового ПЗРК
  • 26.12 01:21
  • 1
Летчики Дальней авиации РФ в 2016 году провели в небе более 20 тыс. часов
  • 26.12 01:17
  • 1
Зачем Россия продала Армении "Искандеры" (Hetq, Армения)
  • 26.12 01:08
  • 1
Дальняя авиация ВКС РФ. Досье
  • 26.12 00:56
  • 1
Хорватия закупит новые истребители и вертолеты
  • 26.12 00:33
  • 92
Источник: вторая тройка кораблей проекта 22160 может получить ракетный комплекс "Калибр"
  • 25.12 23:47
  • 5
Гиперзвуковая стратегия: чем Россия сильнее любого потенциального агрессора
  • 25.12 22:32
  • 3
Серьезные проблемы «Редута» (The National Interest, США)
  • 25.12 21:55
  • 5
Первый Ил-114-300 российской сборки появится в 2018 году
  • 25.12 20:47
  • 3
Созданный российской авиакомпанией планетоход сняли на видео
  • 25.12 20:40
  • 5
Поднять этот вес
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  