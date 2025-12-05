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В Госдепе назвали армию США самой сильной в истории человечества

26.12.2016 Газета 87 0
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Джон Кирби
Джон Кирби
Источник: Associated Press

Армия Соединенных Штатов является наиболее способной, сильной и обеспеченной во всей истории человечества, считает официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби. С таким заявлением он выступил в ходе брифинга, текст которого опубликован на сайте ведомства.

Таким образом Кирби прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что Российская армия в настоящий момент сильнее любого потенциального агрессора. При этом представитель Госдепа, отвечая на вопрос журналиста, усомнился, что действия российских ВС в Сирии позволят назвать армию России самой передовой.

«Я так не считаю. Не думаю, что в истории человечества когда-либо существовала армия более способная, образованная, сильная, с лучшим руководством и более обеспеченная, чем армия Соединенных Штатов сегодня», — заключил Кирби.

23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Газета
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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир

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