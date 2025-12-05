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Шойгу: батальон военной полиции будет следить за порядком в Алеппо

26.12.2016 ИТАР-ТАСС 77 0
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Бойцы сирийской армии
Бойцы сирийской армии во время наступления в районе училища тыла на юго-западе Алеппо в Сирии.
Источник: Михаил Алаеддин / РИА Новости

Четыре населенных пункта в Сирии были деблокированы по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках договоренностей с Ираном и Турцией

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Батальон военной полиции введен в освобожденные кварталы сирийского Алеппо для поддержания порядка, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Для поддержания порядка на освобожденных территориях (в Алеппо) с вечера четверга ввели сюда батальон военной полиции", - сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Четыре населенных пункта в Сирии были деблокированы по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках договоренностей с Ираном и Турцией, сообщил Шойгу.

"Хочу доложить о выполнении вашего поручения в рамках договоренности с руководителями Турции и Ирана. Было ваше поручение о деблокировании еще четырех населенных пунктов", - сказал министр на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В частности, речь идет о двух шиитских поселениях в районе Идлиба. "Оттуда эвакуировано более 1,5 тысячи стариков, женщин, детей и раненых, они доставлены в Алеппо и размещены там в нормальных условиях", - сказал Шойгу.

Кроме того, были деблокированы два населенных пункта под Дамаском. "В общей сложности отсюда выведено порядка 9 тысяч человек в Идлиб. Сдано более 9 тысяч единиц стрелкового оружия", - доложил глава Минобороны.

Путин подчеркнул, что это "очень важная часть работы", поскольку подобные "гуманитарные размены" повышают доверие между сторонами конфликта и создают предпосылки, чтобы "двигаться дальше в направлении укрепления состояния, которое называется примирением". "В этом ключе будем действовать дальше", - добавил президент.

Иран и Турция помогли создать условия для вывода из Алеппо почти 34 тыс. человек, в том числе примерно 8,5 тыс. детей, во время второго этапа операции по освобождению этого города, сообщил Шойгу.

Говоря о втором этапе операции (освобождении южной части Восточного Алеппо), он напомнил, что "с 15 декабря были прекращены боевые действия, чтобы обеспечить крупнейшую гуманитарную операцию, которая заключалась в выводе радикально настроенных элементов и членов их семей".

"В результате этого этапа удалось создать с нашими турецкими и иранскими коллегами и, конечно, с сирийскими властями условия для выхода в течение этих дней почти 34 тыс. человек - почти 14 тыс. из них - это мужчины, примерно 8,5 тыс. детей и столько же женщин", - рассказал глава Минобороны.

23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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