Расчеты "Искандера-М" уничтожили аэродром "противника" на учениях



Загрузка ракетного комплекса "Искандер-М"

Источник: Дмитрий Рогулин/ТАСС Загрузка ракетного комплекса "Искандер-М"Источник: Дмитрий Рогулин/ТАСС

В ходе учений были выполнены одиночные и групповые электронные пуски по целям на расстоянии более 100 км

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Боевые расчеты российских комплексов "Искандер-М" уничтожили аэродром условного противника на учениях на полигоне Капустин Яр. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Расчеты ОТРК "Искандер-М" поразили аэродром и командный пункт условного противника в ходе учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, выполнив одиночные и групповые электронные пуски по целям на удалении более 100 км", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что ракетный дивизион был поднят по тревоге и совершил марш в позиционный район. "Также ракетчики выполнили ряд нормативов по смене позиций, перегрузке ракет, восстановлению боеспособности после нанесения удара", - добавили в пресс-службе.

В учениях приняли участие около 150 военнослужащих, также было задействовано до 50 единиц военной и специальной техники.

Комплекс "Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров командных пунктов и узлов связи, авиации на аэродромах, ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, а также дальнобойной артиллерии.