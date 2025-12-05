Сенаторы ратифицировали соглашение о воинских перевозках в рамках ОДКБ
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Флаги стран-участниц ОДКБ. Источник: obozrevatel.com
Документ определяет порядок взаимодействия стран-членов ОДКБ для выполнения воинских перевозок движимого имущества при переброске воинских формирований для пресечения угроз в зоне ответственности ОДКБ
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации ратифицировал соглашение о сотрудничестве государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения.
Документ был внесен на рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным. Соглашение подписано в Душанбе 15 сентября 2015 года. Им определяется порядок взаимодействия государств - членов ОДКБ для планирования и выполнения воинских перевозок (транзита) движимого имущества при переброске воинских формирований с вооружением и военной техникой в целях пресечения угроз в зоне ответственности ОДКБ, говорится в сопроводительных документах.
Определяются меры обеспечения безопасности таких перевозок, в том числе в случае проведения совместных мероприятий или командно-штабных и войсковых учений, участия в миротворческих операциях, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, транзита к местам постоянной или временной дислокации.
Перевозки осуществляются на основании заявок грузоотправителей после предварительного согласования. На лиц, входящих в состав перевозимого воинского и другого формирования, вооруженной охраны (караула), и на специалистов не распространяется визовый контроль при въезде на территорию принимающей или транзитной страны и при выезде с ее территории. На них также не распространяется законодательство этого государства в части, касающейся регистрации иностранных граждан и осуществления контроля за ними.
23.12.2016
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