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Сенаторы ратифицировали соглашение о воинских перевозках в рамках ОДКБ

26.12.2016 ИТАР-ТАСС 76 0
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Флаги стран-участниц ОДКБ. Источник: obozrevatel.com

Документ определяет порядок взаимодействия стран-членов ОДКБ для выполнения воинских перевозок движимого имущества при переброске воинских формирований для пресечения угроз в зоне ответственности ОДКБ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации ратифицировал соглашение о сотрудничестве государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения.

Документ был внесен на рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным. Соглашение подписано в Душанбе 15 сентября 2015 года. Им определяется порядок взаимодействия государств - членов ОДКБ для планирования и выполнения воинских перевозок (транзита) движимого имущества при переброске воинских формирований с вооружением и военной техникой в целях пресечения угроз в зоне ответственности ОДКБ, говорится в сопроводительных документах.

Определяются меры обеспечения безопасности таких перевозок, в том числе в случае проведения совместных мероприятий или командно-штабных и войсковых учений, участия в миротворческих операциях, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, транзита к местам постоянной или временной дислокации.

Перевозки осуществляются на основании заявок грузоотправителей после предварительного согласования. На лиц, входящих в состав перевозимого воинского и другого формирования, вооруженной охраны (караула), и на специалистов не распространяется визовый контроль при въезде на территорию принимающей или транзитной страны и при выезде с ее территории. На них также не распространяется законодательство этого государства в части, касающейся регистрации иностранных граждан и осуществления контроля за ними.

23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир

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