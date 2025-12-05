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Последний атомный ракетоносец в серии из восьми "Бореев" заложили в Северодвинске

26.12.2016 ИТАР-ТАСС 94 0
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Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС

Три подлодки этого семейства уже переданы флоту. Каждая такая субмарина несет 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава"

СЕВЕРОДВИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Восьмая атомная подводная лодка "Князь Пожарский" проекта 955 "Борей" заложена на Севмаше в Северодвинске, передает корреспондент ТАСС с места событий. 

Закладную табличку с именем корабля и датой закладки к секции субмарины прикрепили заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук и первый вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Леонид Стругов.

"Князь Пожарский" станет завершающим в серии из восьми "Бореев" и пятым представителем усовершенствованного проекта "Борей-А". Эти субмарины спроектированы ЦКБ "Рубин".

Три подлодки этого семейства уже переданы флоту. Каждая такая субмарина несет 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

По улучшенному проекту строится субмарина "Князь Владимир", заложенная в 2012 году. В 2014 году были заложены сразу две подлодки - "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов". В 2015-м заложили субмарину "Император Александр III".

Созданием восьмой подлодки "Князь Пожарский" завершится серия атомных субмарин проекта 955А "Борей-А". Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

"Серия "Бореев" 955А на этом корабле ("Князь Пожарский") завершается. Сейчас ВМФ совместно с ЦКБ "Рубин" занимается этим вопросом", - сказал Бурсук.

Разработка стратегических АПЛ пятого поколения

Разработка стратегических атомных подводных лодок (АПЛ) пятого поколения уже идет в России, заявил журналистам глава ЦКБ МТ "Рубин", создавшего проект 955 "Борей", Игорь Вильнит.

"Проектная мысль уже работает, работа ведется", - сказал он.

Глава конструкторского бюро подчеркнул, что АПЛ пятого поколения будут отличаться от четвертого по составу вооружения.

23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Компании
ОСК
Севмаш
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
955 Борей

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