Держим "оборонку"



БТР «Курганец-25»

Источник: izvestia.ru БТР «Курганец-25»Источник: izvestia.ru

Предприятия ОПК нуждаются в техническом перевооружении

Продукция и технологии сибирской промышленности востребованы российскими Вооруженными силами. Однако, по мнению экспертов, сейчас необходимо думать на несколько лет вперед. Речь идет, прежде всего, об оснащении заводов передовым оборудованием. Это невозможно без развития отечественного станкостроения.

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По предварительным оценкам правительства Новосибирской области, в этом году объемы гособоронзаказа для предприятий региона выросли на десять-пятнадцать процентов. Такую же динамику показал и алтайский ОПК. По данным администрации Алтайского края, доля оборонной продукции в промышленности региона достигает двадцати процентов.

- Мы имеем приросты в научно-исследовательских и опытно-конструкторских организациях, в интеллектуальной составляющей ОПК. На протяжении последних трех лет край демонстрирует очень высокие темпы роста производства в этом сегменте, - заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин.

По словам начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александа Люлько, наметилось три направления, которые усиленно развиваются в рамках гособоронзаказа, - высокоточное оружие, приборы радиоэлектронной борьбы и робототехника, включая беспилотники. Однако остаются проблемы с внедрением новых технологий даже по этим направлениям.

- Практически все выдающиеся образцы вооружения, которыми сейчас оснащены российские войска, разрабатывались давно. Скажем, современные самолеты Су-34, выпускаемые новосибирским заводом имени Чкалова, проектировали еще в начале 1990-х годов. Основная масса вооружения производится по технологиям советского времени. Сейчас нужно идти дальше, думать на несколько лет вперед, а значит, что необходимы мощная оборонная наука и институты внедрения, которые были практически уничтожены за первое десятилетие после распада СССР, - подчеркивает Александр Люлько.

К тому же, хотя большинство предприятий удалось переоснастить по последнему слову техники, все же девяносто процентов нового оборудования произведено за границей. А это значит, что российская "оборонка" зависит от комплектующих и расходных материалов, которые выпускают зарубежные компании.

По мнению специалистов, нужно поднимать станкостроение, ведь любая зависимость в условиях санкционного давления со стороны Запада крайне опасна.

Между тем многие разработки, выпуск которых освоили сибирские предприятия ОПК, уникальны. Так, завод "Катод" занимает лидирующие позиции на мировом рынке приборов ночного видения. Сегодня предприятие производит электронно-оптические преобразователи третьего поколения, но уже активно работает над созданием приборов четвертого и пятого поколений. Конкурентами новосибирскому заводу считаются только две американские компании. По итогам года "Катод" ускорил выполнение гособоронзаказа на пятнадцать процентов.

- Несмотря на все возникшие в этом году сложности, работы в рамках гособоронзаказа выполнены в срок и в полном объеме. Нарастить темпы производства и уложиться в сроки выполнения заказа удалось, прежде всего, за счет запуска нового производственного корпуса, - сказал генеральный директор АО "Катод" Владимир Локтионов.

Новый корпус был запущен в работу весной этого года. За счет реализации этого инвестиционного проекта произошло значительное увеличение мощности производства. Прирост по количеству производимых изделий запланирован на уровне тридцати процентов, и уже в следующем году этот показатель будет достигнут, уверены в руководстве "Катода".

Значительный вклад сибирские предприятия ОПК вносят и в импортозамещение, и в развитие экспорта. По словам представителя "НЭВЗ-Керамикс" Романа Артемьева, компания предлагает более восьмидесяти инновационных изделий для медицины, электроники, добывающей промышленности и, конечно, оборонно-промышленного комплекса. Керамическая броня, которую здесь выпускают, защищает новейшую военную технику на платформах "Армата", "Бумеранг" и "Курганец-25". И практически все сибирские предприятия, которые заняты в сфере ОПК и электроники, закупают у "НЭВЗ-Керамикс" керамические компоненты, отказываясь от иностранной продукции.

Инвестиции в экспорт

Новосибирский завод имени Коминтерна выпускает радиолокаторы противовоздушной обороны С-300 и С-400 и за последний год увеличил поставки отгруженной продукции почти в шесть раз, в том числе за счет экспорта. И, надо сказать, предприятие набирает темпы в перевооружении производства. В этом году на модернизацию направлено более 620 миллионов рублей, а в 2017 году планируется вложить более 730 миллионов рублей.

"В основном экспортным" называют и рынок производства боеприпасов. Как отмечает заместитель гендиректора Новосибирского патронного завода Святослав Добрынин, доля поставок за рубеж в этом сегменте составляет порядка 85 процентов. Правда, и здесь говорить о внедрении производства новых калибров и видов боеприпасов сложно.

- Мы не охватываем всей гаммы патронов, которые используются в мире и, казалось бы, есть, куда расти. Но чтобы освоить выпуск новой линейки продукции, необходимы инвестиции - порядка восемнадцати-двадцати миллионов евро. Частному предприятию с той нормой прибыли, которая заложена в мировых ценах, вернуть эти инвестиции невозможно. Да и в целом, если говорить об оборонно-промышленном комплексе, серьезный успех крупных высокотехнологичных отечественных предприятий обусловлен государственными вложениями через федеральные целевые программы, через вертикально интегрированные холдинги, в которые они входят. Ведь срок окупаемости у этих денег очень и очень долгий, - пояснил Святослав Добрынин.

Без широкого технологического обновления едва ли возможно справиться еще с одной задачей, которую ставит перед предприятиями ОПК российского правительство, - увеличением доли выпуска продукции гражданского назначения. В ближайшие пятнадцать лет компании, занимающиеся изготовлением оборудования и его компонентов для армии, должны подтянуть "мирное" производство до половины объемов всей продукции.

Между тем снижение гособоронзаказа сегодня в планы не входит. Сейчас действует программа перевооружения войск до 2020 года, однако в федеральном правительстве, по словам Александра Люлько, уже готовят подобную программу на следующее десятилетие. А в июле планируется утверждение государственной программу вооружений на 2017-2025 годы, и, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, сокращение нынешних ее объемов не ожидается. Основной акцент в программе будет сделан на высокие технологии.

На высоте технологий

Свою лепту в укрепление воздушного щита Родины готовы внести омские моторостроители. Омское моторостроительное объединение имени Баранова уже начинает производство двигателей для новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В. В перспективе винтовой моноплан заменит устаревшие самолеты Ан-26, а его новый турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ отличается увеличенной мощностью в три тысячи лошадиных сил, что значительно повышает грузоподъемность транспортного самолета нового поколения. При этом мотор экономичен в расходе топлива и более безопасен для экологии. В серийное производство двигатель войдет в 2018 году.

В Омске же готовы собирать и двигатели для отечественных крылатых ракет, от поставок которых в Россию отказались на украинском "Мотор Сич". По данным департамента промышленности и инновационных технологий регионального минэкономики, в свое время именно омские инженеры-моторостроители разработали эти двигатели, но их производство было передано Украине. Тем не менее вся конструкторская и технологическая документация находится в Омске, и здесь есть все необходимое, чтобы вдвое увеличить их производство.

Еще один пример: омичи приступили к серийному производству пожарных танков. Первые оригинальные машины, созданные на базе боевых, уже отправлены заказчику. Роботизированные вездеходы способны бить струей на 100 метров, обеспечивают надежную защиту экипажа от воздействия неблагоприятных внешних факторов.

- Специальная пожарная машина с использованием узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80 была разработана конструкторами в 2012 году. В сентябре 2013-го ее впервые представили на Международной выставке Russia Arms EXPO в Нижнем Тагиле. Омская машина пожаротушения СПМ успешно прошла все испытания. И уже в 2015-м году была официально принята на вооружение армии РФ, что позволило заводу начать ее серийное производство, - сообщили в пресс-службе Трансмаша.

Оригинальный танк массой 60 тонн несет на борту 25 кубометров огнегасящей смеси и лучше любой другой техники защищает экипаж, в том числе и от вероятных взрывов. В особо сложных условиях СПМ может работать вообще людей и управляться дистанционно при помощи мобильного компьютера и джойстика. А когда связь нестабильна, действует точно по заданной программе.

Прямая речь

Владимир Путин, президент РФ:

- Мы провели глубокую модернизацию оборонно-промышленных предприятий, оборонно-промышленного комплекса. Результат - увеличение объемов производства и, что особенно важно, существенный рост производительности труда. "Оборонка" демонстрирует очень хорошие показатели и подает хороший пример. В 2016 году ожидаемый темп роста производства ОПК составит 10,1 процента, а ожидаемый темп роста производительности труда - 9,8 процента. И теперь необходимо нацелить отрасль на выпуск современной конкурентоспособной гражданской продукции для медицины, энергетики, авиации и судостроения, космоса, других высокотехнологичных отраслей. В ближайшее десятилетие ее доля должна составить не менее трети от общего объема производства в оборонно-промышленном комплексе. В 2016 году ОПК будет выпускать "гражданки" примерно на 16,1 процента, а в 2020?м планируется небольшой рост. В 2025?м - уже тридцать, к 2030?му - не менее пятидесяти процентов должно быть гражданской продукции.

Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства РФ:

- Мы переходим к интеллектуальным системам вооружения, а они основаны на науке. Кроме рутинных исследований, которые нужны сегодня и завтра, нам необходимы перспективные исследования, где ученые не боятся рисковать. И этот риск мы будем даже поощрять. Потому что если он оправдается, то нас ждет феноменальный прорыв. У нас два миллиона людей работают в оборонно-промышленном комплексе. Хотелось бы, чтобы эти два миллиона остались, но чтобы их "качество" по возрасту и по интеллектуальной и профессиональной подготовке менялось в лучшую сторону.

Никита Зайков, Светлана Сибина