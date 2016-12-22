Созданный российской авиакомпанией планетоход сняли на видео
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Планетоход EARTH7
Источник: www.s7.ru
Российская авиакомпания S7 Airlines опубликовала на официальном сайте видео с созданным ей планетоходом Earth7 для исследования Земли.
Дистанционно управляемый аппарат был разработан с участием робототехников, программистов, конструкторов и других специалистов. S7 запустила машину 8 декабря.
Центр управления планетохода располагается в Москве. Куда именно была отправлена машина, не уточняется. Как заявили в S7, она "находится в одном из уникальных мест Земли". Управлять Earth7 можно при помощи специального устройства, которое надевается на руку.
22.12.2016
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