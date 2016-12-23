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Airbus вслед за Boeing подписал многомиллиардный контракт с Ираном

23.12.2016 РБК 126 1
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Boeing_vs_ Airbus
Иллюстрация на тему отношений компаний Boeing и Airbus. Источник: mycockpit.org

Власти Ирана подтвердили заключение многомиллиардного контракта с Airbus Group SE на поставку 100 самолетов. Две недели назад похожее соглашение было подписано с американской Boeing.


Как сообщает Wall Street Journal, Airbus продаст Тегерану 100 самолетов на общую сумму $18 млрд. Речь идет о 46 А320, 38 А330 и 16 А350. Все лайнеры получит главная государственная авиакомпания Iran Air. Ожидается, что первые машины прибудут в Иран в начале 2017 года.


По словам главы коммерческого департамента Airbus Фабриса Брежье, договор с Ираном предусматривает в том числе подготовку пилотов.


Ранее предполагалось, что Airbus продаст Ирану и двухэтажные самолеты А380, однако в итоге Тегеран отказался от этой идеи, посчитав, что не нуждается в очень больших лайнерах.


Две недели назад Иран заключил соглашение с Boeing на $16,6 млрд на поставку 80 самолетов. Деньги на эту сделку Тегеран отчасти получил от двух зарубежных лизинговых компаний.


Против сделки с Ираном выступали многие американские политики. Недовольство сближением с Тегераном в ходе избирательной компании выражал и Дональд Трамп. В связи с этим, как предполагает издание Fortune, поставки лайнеров могут начаться еще до инаугурации нового президента, поскольку есть опасения, что Трамп может расторгнуть ядерное соглашение с Тегераном и вернется к жесткому санкционному режиму.


Иран начал программу обновления парка воздушных судов после того, как со страны были сняты международные санкции. В настоящее время Iran Air в основном использует старые А300 и А310, а также Boeing 747 устаревших модификаций.


Заключенные Ираном контракты одни из крупнейших за последние 10 лет. Рекорд 2010-х принадлежит компании Emirates из ОАЭ, которая в первый день международного авиасалона в Дубаи в ноябре 2013 г. заключила контракт с Boeing на $55,6 млрд на поставку 150 самолетов Boeing777X.


В сентябре 2015 г. Boeing договорился о продаже в Китай 250 машин Boeing 777 и 50 широкофюзеляжных самолетов на сумму в $38 млрд. О сделке было объявлено во время поездки председателя КНР Си Цзиньпина на завод авиастроительной корпорации в штате Вашингтон.


Самого крупного контракта компания Airbus добилась в октябре с 2014 г., когда индийский авиаперевозчик IndiGo и его владелец корпорация InterGlobe подписали с ней меморандум о намерении разместить заказ на производство 250 самолетов семейства A320neo на сумму $27 млрд. В 2015 году индусы подтвердили свои планы, а затем начались поставки, которые идут с определенными перебоями из-за требований покупателя установить на часть лайнеров двигатели Pratt & Whitney.


В марте 2013г. Airbus подписала контракт на поставку самолетов крупнейшей индонезийской авиакомпании Lion Air. Соглашение включает поставку 234 самолетов на общую сумму $18,4 млрд. Речь идет о пассажирских лайнерах семейства А320.

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РБК
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Индонезия
Иран
Китай
ОАЭ
США
Продукция
А320
А350
А380
Компании
Airbus
Boeing
Pratt&Whitney
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
UA
Гражданин СССР
2658
№1
23.12.2016 02:41
Nothing personal, just buisness)
0
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