Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Гиперзвуковая стратегия: чем Россия сильнее любого потенциального агрессора

23.12.2016 РИА Новости 198 0
0
Понравилась новость?
 0
РС-20
Пуск ракеты-носителя РС-20
Источник: © Сергей Казак/ТАСС

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня" 22 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил: "В 2016 году был продолжен курс на модернизацию армии и флота, ритмично, в соответствии с графиком шло их переоснащение… На сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого". И тому есть технологические подтверждения.

В марте российский оборонно-промышленный комплекс начал испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" 3М22, которая предназначена для оснащения перспективных и модернизируемых надводных кораблей и подводных лодок. Серийное производство гиперзвуковой ракеты планируется начать в 2017 году. Это оружие первыми получат атомные ракетные крейсеры "Адмирал Нахимов" и "Пётр Великий".



25 октября в России успешно испытали гиперзвуковую боеголовку для перспективных межконтинентальных ракет. Гиперзвуковой летательный аппарат (Изделие 4202) стартовал из пускового района Домбаровский в Оренбургской области и достиг камчатского полигона Кура. Успешному испытанию предшествовала масштабная программа импортозамещения. Бортовое оборудование, электронные комплексы и система управления гиперзвукового Изделия 4202 изготовлены в России.

Ранее руководитель корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов рассказал о создании гиперзвуковых летательных аппаратов, а начальник Ракетных войск и артиллерии генерал-лейтенант Михаил Матвеевский - о разработке перспективных боевых частей ракет с поражающим действием "на новых физических принципах".

Но достижение гиперзвуковых скоростей дается непросто.


Преодоление

Гиперзвуковыми считаются объекты, летящие со скоростью выше 4500 км в час. Новое оружие рождается в преодолении целого ряда сложных научно-технических проблем. Гиперзвуковой аппарат невозможно разогнать традиционным реактивным двигателем, необходимо использовать ракетно-прямоточные двигатели со сверхзвуковым горением. В России создано принципиально новое топливо "Децилин-М" с увеличенной на 20% энергоемкостью.

После разгона начинается маневренный полет в атмосфере в условиях высоких температур. На гиперзвуковой скорости аппарата окутывает облако плазмы, которое может сжечь антенны, датчики, средства контроля. Система самонаведения при этом должна видеть цель, бортовое радиоэлектронное оборудование - устойчиво работать. Здесь большой простор для развития материаловедения, двигателестроения, электроники, аэродинамики.

Боеголовка движется со скоростью около 15 Max (7 км/сек.) на высоте 100 км. Перед входом в плотные слои атмосферы непосредственно над целью совершает сложный маневр для преодоления противоракетной обороны противника. Благодаря своим тактико-техническим характеристикам гиперзвуковые системы способны преодолеть любые существующие системы ПРО. По мнению специалистов, это оружие обеспечит военно-стратегический паритет на ближайшие десятилетия.

Гиперзвуковыми боеголовками планируется оснастить новую тяжелую ракету "Сармат", бросковые испытания которой начнутся в 2017 году. Подобными боевыми блоками можно наносить точечные неядерные удары в ходе локальных конфликтов в любой точке мира.

Россия развивает средства предупреждения агрессии во всех средах, включая космическое пространство.

28 октября глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил: "Несмотря на все сложности… мы продолжим модернизацию наших вооруженных сил… Президентом поставлена цель обеспечить 79% современного вооружения в нашей армии к 2020 году. Необходимые средства для этого предусмотрены".


Страх и ужас

Ссылаясь на исследование Военно-воздушных сил США, издание Washington Free Beacon пишет об отставании Америки от России в разработке гиперзвуковых ракет.

Датская ежедневная газета Jyllands-Posten сообщает, что Россия получит гиперзвуковое оружие к 2020 году, и отмечает: "Гиперзвуковые ядерные ракеты - последняя новинка индустрии вооружений… Даже для ПРО США, одной из наиболее современных систем в мире, такая экстремально высокая скорость станет настоящим вызовом".

Американское аналитическое издание The National Interest сообщает: "После принятия российского гиперзвукового планирующего оружия на вооружение его можно будет устанавливать на тяжелой МБР "Сармат".

Тему продолжает испанское интернет-издание El Confidencial: "Россия завершает разработку новейшей ракеты РС-28 "Сармат", которая должна заменить нынешние Р-36 "Воевода" ("Сатана" по классификации НАТО).

Она будет способна развивать скорость до 7 тысяч километров в час и сможет поражать цели на территории США… Мощность двигателей и облегченная конструкция "Сармата" позволяют ракете атаковать территорию США не по кратчайшему, а по любому направлению, в том числе через Южный и Северный полюс".

Испанское издание отмечает, что вес ракеты превысит 100 тонн, а забрасываемая масса - 10 тонн. Это может быть ядерная боеголовка мощностью до 50 мегатонн, либо 10 - 15 ядерных боеголовок индивидуального наведения, маневрирующих на гиперзвуковых скоростях. "Если ее предшественник "Сатана" внушал страх, то "Сармат" будет наводить ужас", - резюмирует El Confidencial.

Издание The National Interest касается боевой авиации: "Русские планируют не только вооружить новый истребитель гиперзвуковым оружием - Москва разрабатывает самолет шестого поколения, который сам будет способен развивать гиперзвуковую скорость".

Чешское интернет-издание Echo24 дополняет картину гиперзвукового будущего: "Второе направление разработок гиперзвукового оружия в России - это противокорабельные и высокоточные крылатые ракеты класса "воздух - поверхность".

Необъявленная гонка высокотехнологичных вооружений продолжается. Гиперзвуковое оружие относится к технологиям, которые в XXI веке будут решать исход войны. Не случайно в начале 2000 годов Пентагон изменил стратегию, а президент США Джордж Буш-младший подписал директиву, которая делает реальным нанесение быстрого глобального удара высокоточными и гиперзвуковыми крылатыми ракетами.

Для кого это предназначено, догадаться несложно. Возможно, поэтому 6 октября министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о применении в Сирии новейших крылатых ракет X-101 с дальностью действия до 4500 км.


22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Россия
Сирия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
РС-20Б
РС-20В
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Буш Джордж
Обносов Борис
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
БГУ
ГЗЛА
ИТ
Наноиндустрия
Ядерный щит

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 23.12 02:41
  • 1
Airbus вслед за Boeing подписал многомиллиардный контракт с Ираном
  • 23.12 01:49
  • 1
Рогозин: на оборонную промышленность приходится 25% российского экспорта
  • 23.12 01:30
  • 8
Россия рассекретила "плащ-невидимку" из плазмы для крылатых ракет
  • 23.12 01:09
  • 7
Опасны ли поставки российского вооружения Китаю
  • 23.12 01:06
  • 5
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 23.12 01:02
  • 3914
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 00:17
  • 2
В список военных приоритетов администрации Трампа Россия не вошла
  • 22.12 23:49
  • 1
Николай Никифоров: «Развитие цифровой экономики повысит благосостояние миллионов граждан России»
  • 22.12 23:15
  • 2
Россия укрепила свое положение как морская держава, заявил Рогозин
  • 22.12 22:52
  • 19
На «Севмаше» заложат последний в серии «Бореев» РПКСН «Князь Пожарский»
  • 22.12 20:59
  • 85
Первый настоящий МиГ-35 поднялся в воздух
  • 22.12 20:28
  • 11
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 22.12 20:20
  • 11
Перекуем на "Армату"
  • 22.12 19:50
  • 24
Иностранные корни нового российского спецназа
  • 22.12 19:19
  • 4
Цели поражены
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  