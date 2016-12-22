У атомного военного флота России появится "Лидер"



Модель эсминца проекта 23560 "Лидер"

Источник: pahapct.livejournal.com Модель эсминца проекта 23560 "Лидер"Источник: pahapct.livejournal.com

Военно-морской флот России получит долгожданное пополнение современными и так ему необходимыми кораблями

Об этом стало известно на заседании военно-промышленной коллегии под председательством первого вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, который курирует оборонно-промышленный комплекс. Речь идёт о морских авианесущих комплексах (МАК). Также был упомянут и другой проект Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

значатся в перспективных планах развития ВМФ России, они будут задействованы в решении задач обеспечения национальной безопасности на обозримую перспективу, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Владимир Поспелов. Сформирован облик перспективного эскадренного миноносца нового поколения проекта "Лидер". Таким образом, появляется возможность увидеть перспективы ВМФ России и примерный облик флота к 2025-30 годам.

Поход кораблей Северного флота и формирование ударной группы у берегов Сирии были восприняты в экспертном сообществе как большие учения, необходимые для сбора информации по работе современных авианосных соединений в условиях локального конфликта. Формирование облика и оптимального состава кораблей для ударного соединения - еще одна задача, которую предстоит отработать военным в боевых условиях у побережья Сирии. И вот эта точка зрения находит подтверждение.

Лидер

В России начали проектировать атомный эскадренный миноносец "Лидер". "Наш новый эсминец - это корабль, по сути, океанской зоны. На него сформирован облик. Практически решены вопросы, связанные с утверждением технического проекта", - сообщил "Интерфаксу" член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Владимир Поспелов.

Это уникальный и действительно прорывной для отечественного кораблестроения проект. Он призван заменить собой сразу три типа боевых кораблей, стоящих на вооружении ВМФ России: эскадренные миноносцы проекта 956, большие противолодочные корабли проекта 1155 и ракетные крейсеры проекта 1164. При этом "Лидер" способен решать их задачи даже с большей эффективностью за счет применения новейших материалов и систем вооружения.

При строительстве кораблей будет применяться технология снижения радиолокационной заметности более известная как "Стелс". Корабль будет вооружен новейшими радиолокационными станциями с активной фазированной антенной решёткой (АФАР). Более того, он будет оснащен комплексами радиоэлектронной борьбы и подавления.

Корабль может быть оборудован любыми известными на данный момент ракетными комплексами российского производства в универсальных контейнерах. Ракеты "Калибр" и "Оникс" уже проходят обкатку для их последующего совершенствования и постановки на эсминцы проекта "Лидер". Новейшие системы ПВО/ПРО С-500 "Прометей" дадут кораблю возможность бороться не только с морскими, но и воздушными и даже космическими целями. Ближняя зона ПВО будет прикрыта морской версией комплекса "Панцирь-С" и комплексом "Полимент-Редут".

Артиллерия корабля представлена универсальной морской 130мм артиллерийской установкой. Противолодочное вооружение обеспечено ракето-торпедами. Общее количество крупных ракетных боеприпасов в боекомплекте корабля будет составлять свыше 150 едицниц. Также на корабле будет размещена авиагруппа на 2 вертолёта. Вероятно, характеристики корабля будут меняться в ходе работы над проектом и самого строительства. Но из известного на данный момент мы можем сделать вывод, что проектируется один из самых мощных кораблей подобного класса в мире.

Напомним, что работы по эсминцу проекта 23560 под шифром "Лидер" ведутся с 2009 года, когда последовало соответствующее заявление о начале работ над проектом из "источников" в Минобороны РФ. 29 июня 2011 года ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" сообщила что ведёт проектирование корабля океанской зоны класса "эсминец" с ядерной энергетической установкой. Теперь же подошло время утверждения технического проекта.