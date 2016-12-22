Владимир Терехов: европейские космические ноу-хау пришли в Россию



Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К" на стенде АО "Информационные спутниковые системы"

Источник: Евгений Биятов / РИА Новости Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К" на стенде АО "Информационные спутниковые системы"Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

Крупнейшая европейская аэрокосмическая группа Airbus Defence and Space (Airbus DS), корпорация "РКК "Энергия" и компания "Российские космические системы" (РКС) договорились о запуске проекта создания и вывода на международный рынок новой спутниковой платформы среднего класса. Об увеличении доли локализации в России, внедрении европейских технологий качества, а также начале серийного производства твердотельных усилителей мощности для спутников "Глонасс-К1" в интервью РИА Новости рассказал глава Airbus DS в РФ Владимир Терехов. Беседовал специальный корреспондент Александр Ковалев.

- Airbus DS совместно с РКК "Энергия" и в сотрудничестве с РКС намерены выйти на рынок с совершенно новой спутниковой платформой среднего класса. Как она называется и что будет собой представлять?

- В марте 2016 года было подписано пятистороннее соглашение о сотрудничестве между Airbus Defence and Space, РКК "Энергия", "Российскими космическими системами" (РКС), "Энергия-САТ", и "Синертек" с целью совместного выхода на рынок коммерческих спутников связи гражданского назначения, а также увеличения доли локализации в России при производстве как оборудования, так и самих космических аппаратов среднего класса.

Эта платформа - новейшая разработка, которая создана совместными усилиями нашей промышленной кооперации, поэтому у нее пока нет даже названия. Могу сказать, что это новый продукт, который создается на базе квалифицированного оборудования и полностью отработанных технологий. Платформа предназначена для создания геостационарных коммерческих спутников среднего класса. Хочу отметить, что мы создавали этот продукт, исходя из потребностей как российского, так и международного рынков, постоянно консультируясь с потенциальными заказчиками, и получили положительные рецензии.

У нас в планах участие в нескольких проектах - это порядка четырех-пяти космических аппаратов в ближайшие полтора-два года. Не буду скрывать, что мы будем принимать участие и во всех тендерах, проводимых российским государственным предприятием "Космическая связь", а также в нескольких конкурсах, организованных зарубежными заказчиками.

- Какой сегмент рынка геостационарных спутников вы намерены занять?

- Рынок геостационарных спутников в настоящее время представляет собой следующее: это порядка 20-25 аппаратов тяжелого класса мощностью от девяти киловатт и выше. И Airbus DS держит здесь порядка 25-30 процентов, что дает необходимую основную загрузку - тут мы себя весьма уверенно чувствуем. Но есть еще сегмент примерно в шесть-десять спутников среднего класса, на котором нас пока нет. Именно поэтому мы сосредоточены на создании платформы вместе с РКК "Энергия" при сохранении и исполнении наших жестких норм и требований качества.

- Насколько в России в условиях санкций и экономического кризиса возможно развивать сегмент создания тяжелых телекоммуникационных космических аппаратов?

- Технологические санкции не влияют на возможность сотрудничества в области создания гражданских космических аппаратов. С другой стороны, учитывая общую экономическую ситуацию и то, что у всех операторов есть даже избыток космического ресурса и недозагруженность ряда уже находящихся на орбите спутников, пока нет острой необходимости иметь новые тяжелые аппараты высокой мощности и стоимости. В частности, наш прогноз - в ближайший год-два не стоит ожидать больших заказов на такие спутники. Опять же, начавшаяся технологическая революция в области связных спутников (так называемые гибкие полезные нагрузки) с учетом высокой надежности современных аппаратов в ближайшее время может заметно изменить ситуацию на рынке.

- Как получилось, что вы проиграли итальянцам конкурс по созданию в России сборочно-испытательного комплекса для "Газпрома - космические системы"?

- На конкурс, в сотрудничестве с компанией "Газпром автоматизация", была подана заявка с участием управления капитального строительства РКК "Энергия" и дочерними предприятиями Airbus Defense and Space - Airbus Safran launchers и Intespace. Не секрет, что РКК "Энергия" является колыбелью всей мировой космической отрасли, подразделения нашей компании много лет специализируются на разработке и производстве различных спутников и всем, что с этим связано, но выиграла конкурс итальянская строительная фирма Codest International S.R.L. в кооперации с итальянским отделением другой спутникостроительной европейской компании. Не стану скрывать, мы очень разочарованы результатами. Для нас это удивительное и непонятное решение, потому как мы предлагали не только вполне конкурентноспособную цену, но и имеем наибольшую локализацию производства и оборудования в России среди всех участвовавших компаний. В случае победы нашей заявки мы бы консолидировали европейский и российский опыт в области производства надежных спутников и создали в сложных экономических условиях новые рабочие места в России. Не выдам большой тайны, если скажу, что мы с коллегами из РКК "Энергия" были готовы загрузить это производство заказами. На это есть документальные подтверждения, и я не думаю, что другие не российские производители готовы пойти на такой шаг.

Пользуясь случаем, хочу высказать удивление - с одной стороны, после победы в 2014 году нашей заявки в тендере ФГУП "Космическая связь" на производство аппарата "Экспресс АМ-У2" на уровне ВПК были приняты решения, не поддерживающие размещение заказов на производство спутников у иностранных производителей. Мы услышали месседж, предложили и согласовали наш план промышленной кооперации с лидерами российской космической промышленности, о котором я говорил выше. А принимается вот такое решение, основанное исключительно не на российских, а итальянских технологиях. Мне сложно комментировать.

- Кстати, главный производитель спутников в России - компания ИСС имени Решетнева - это ваш партнер или конкурент?

- Как вам сказать… На российском рынке мы, безусловно, видим их конкурирующими, но в альянсе с другими европейскими компаниями. В России, формально говоря, в области строительства спутников между собой конкурируют РКК "Энергия" с нашей поддержкой и ИСС имени Решетнева в альянсе с другими европейскими производителями. Но в глобальном масштабе мы не видим с ИСС конкуренции - у нас разные сегменты рынка геостационарных аппаратов.

- Санкции внесли серьезные коррективы в возможности выбора элементной базы для спутников, создаваемых в России. Где вы будете заказывать комплектующие?

- Вам может показаться удивительным, но этот вопрос у нас никогда особенно не стоял, потому что под санкции подпадают закупки элементной базы, которая может быть использована в интересах Минобороны РФ. А назначение создаваемых при нашем участии спутников даже не двойное, а коммерческое или сугубо гражданское. Никаких новых ограничений нет. Да, бывает, что американские коллеги иногда возражают в части покупки какого-либо конкретного чипа, но он же не один на рынке! Всегда можно найти замену.

- Будете ли вы применять при создании спутников в РФ китайскую элементную базу, качество которой в последнее время существенно улучшилось?

- На данный момент нет. Европейские, американские, японские комплектующие подтвердили свое высокое качество. Китайским поставщикам еще предстоит пройти свой путь, но справедливости ради надо отметить положительную динамику.

- Совместные проекты с РКК "Энергия" связаны только с разработкой и производством спутников связи или есть другие точки интереса, например Международная космическая станция (МКС)?

- Мы действительно сейчас начали обсуждать новые проекты. Их порядка пяти, связаны они с дооснащением МКС. Например, на российском сегменте станции работает борткомпьютер DMS нашего производства, его возможно проапгрейдить.

- Планируете ли помогать в реализации проекта космического буксира, уже много лет разрабатываемого РКК "Энергия"?

- Видим возможность сотрудничества по этому проекту. Надо сказать, что мы со своей стороны также работаем над этой тематикой, в первую очередь за счет собственных средств. Идея, предложенная РКК "Энергия" много лет назад и опередившая свое время, сейчас, в связи с появлением новых космических материалов и технологий, может наконец получить долгожданную практическую реализацию.

- Может ли космический буксир найти применение в коммерческой космонавтике?

- Безусловно. Благодаря его созданию может измениться сама схема выведения, в том числе и спутников связи: буксир будет довыводить аппарат в нужную точку стояния на геостационарной орбите. Он может также служить космическим заправщиком и сборщиком космического мусора. Если говорить о практической реализации проекта, то ряд узлов и решений, которые были реализованы в рамках создания европейского космического грузовика ATV, вполне возможно использовать при создании космического буксира.

- Возможно ли участие Airbus Defence and Space в кооперации с РКК "Энергия" в области создания нового пилотируемого космического корабля "Федерация"?

- "Федерация" разрабатывается за счет средств российского бюджета. Установки, которые приходят от руководства Российской Федерации, говорят о том, что системы и оборудование этого корабля должны быть российского производства, и это абсолютно понятно и разумно. Конечно, есть технологии, в которых мы можем помочь продвинуться. Но думаю, что наше участие здесь если и будет, то небольшим.

- Принимает ли Airbus Defence and Space какое-либо участие в создании нового российского космодрома "Восточный"?

- Нет, не принимает. Никаких консультаций с госкорпорацией "Роскосмос" по этому вопросу нет и не было. С другой стороны, мы действительно находимся в плотном контакте с "Роскосмосом" по разным проектам, и в случае заинтересованности мы, конечно же, будем рады оказать содействие на основе нашего опыта создания сложных и опасных объектов инфраструктуры.

- А как развивается СП "Галам" - совместное предприятие с участием Airbus Defence and Space в Казахстане?

- Здесь действительно наблюдается хороший прогресс. Удалось создать команду из тридцати специалистов, которые могут спроектировать спутник. Ранее мы поставили Казахстану два космических аппарата для работы в диапазонах высокого и среднего разрешения. В настоящее время казахстанские коллеги прошли у нас обучение и занимаются созданием научно-технологического спутника. Этот аппарат создается усилиями казахстанской стороны при нашей поддержке.

Мы рассчитываем, что уже в начале 2018 года в Астане будет достроен и введен в строй полноценный сборочно-испытательный комплекс, в котором будет налажено производство спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Кроме того, планируется предложить построенный в Казахстане космический комплекс как логистический хаб для других заказчиков, которые могли бы его использовать для сборки своих спутников и иметь "короткое плечо" для доставки уже готовых аппаратов на Байконур для запуска.

- Сообщалось, что серийное производство твердотельных усилителей мощности (ТТУМ) для спутников "Глонасс-К1" в России начнется с января 2017 года. Сколько всего устройств планируется собрать в 2017 году?

- В течение 2017 года будет собрано 48 твердотельных усилителей, далее планируется увеличение объемов производства. Количество будет гибко меняться в зависимости от заказов. Обучение отобранных специалистов по европейским стандартам должно закончиться в январе 2017 года, после чего "Синертек" приступит к серийному производству. Наша цель - обеспечить локализацию производственных процессов, с тем чтобы к концу следующего года производить усилители уже на территории России опять-таки при точном исполнении заложенных технологических процессов. А это залог качества. Таким образом, достигнутая доля локализации в РФ составит более 40 процентов.

- На какие космические аппараты будут установлены те 48 твердотельных усилителей мощности, которые предполагается произвести в 2017 году?

- Все они предназначены для спутников российской навигационной системы "ГЛОНАСС". Сборка 2017 года - для космических аппаратов "Глонасс-К1". Мы в данном случае следуем тренду, который задают наши российские партнеры. Решение утверждено руководством госкорпорации "Роскосмос" при участии РКС и ИСС имени Решетнева.

- Что еще планируется выпускать в России на мощностях "Синертека" при поддержке Airbus DS?

- На сегодня в активной стадии проработки находится еще два высокотехнологичных спутниковых прибора, которые также планируется производить в России. Следующий год как раз и будет посвящен выработке плана передачи соответствующих знаний и технологий их производства здесь, на "Синертеке". Один из них - другой тип усилителей. Второй продукт будет предназначен непосредственно для новой спутниковой платформы и международного рынка.

- Вопрос отбора квалифицированных кадров для обеспечения высочайшего качества сборки космических аппаратов стоит в РФ весьма остро. Как вы решаете эту проблему?

- Мы проводили первичный отбор, конкурс был до 60 человек на одно место. Вы представляете, какой интерес! Экзамен на профпригодность проводили наши английские и французские специалисты. К настоящему времени отобрано и обучается восемь человек - монтажники, сборщики, испытатели и технологи. Они станут костяком всей создаваемой производственной системы, способными обеспечить высочайшее качество. Нам потребуется от 30 до 40 человек.