Роскосмос предложит развивающимся странам снимки с российских спутников к 2020 году



Источник: © Станислав Красильников/ТАСС Источник: © Станислав Красильников/ТАСС

Предложения о наиболее привлекательных рынках должны быть представлены Роскосмосу к концу февраля 2017 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Роскосмос планирует предложить услуги дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) развивающимся странам к 2020 году. Об этом говорится в конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок.

Госкорпорация объявила конкурс на контракт стоимостью 12,5 млн рублей. Согласно документу, к 30 июня 2017 года должна быть разработана дорожная карта и предложения по выходу к 2020-2022 годам российских услуг в области ДЗЗ на рынки стран с развивающейся экономикой. Среди потенциально привлекательных партнеров обозначены страны Латинской Америки, Азии и Африки: Коста-Рика, Эквадор, Боливия, Колумбия, Куба, Иран, Бахрейн, Непал, Пакистан, Индия, Судан, Египет, Алжир, Кот-д’Ивуар.

Предложения о наиболее привлекательных рынках должны быть представлены Роскосмосу к концу февраля 2017 года, говорится в документе. Роскосмос намерен проводить по желанию заказчика съемку земной поверхности с помощью отечественных космических аппаратов ДЗЗ и обрабатывать полученные данные для использования в сфере сельского и лесного хозяйств, а также водных ресурсов.

Орбитальная группировка

В настоящее время орбитальная группировка российских спутников ДЗЗ насчитывает шесть космических аппаратов - три "Ресурс-П" с разрешением съемки свыше 1 метра, один "Канопус-В" с разрешением 2,5 метра, метеоспутники "Метеор- М" №2 с разрешением от 60 метров и "Электро-Л" №2 с разрешением 1 км.

Согласно Федеральной космической программе до 2025 года, в 2022 году группировка будет насчитывать уже десять аппаратов: два "Ресурса-П" и два "Ресурс-ПМ" (с разрешением съемки свыше 0,5 метра), три метеоспутника "Электро-Л", три спутника системы "Арктика-М" (метеоспутники для арктического региона), четыре "Метеора-М", один аппарат оптического наблюдения "Смотр-В" и два "Канопуса-В", два радиолокационных спутника "Кондор-ФКА" и радиолокационный "Смотр-Р", которые позволяют вести всепогодную съемку в любое время суток.

При этом к концу 2023 года Роскосмос планирует завершить создание национального центра дистанционного зондирования Земли. Сообщалось, что на это потребуется 2,437 млрд рублей. Планируется, что центр будет заниматься приемом и обработкой информации со спутников типа "Метеор", "Канопус", "Ресурс", "Арктика", "Обзор". Он также получит в распоряжение девять наземных комплексов для получение данных.

В середине декабря Роскосмос заключил соглашение с группой компаний "Сканекс" о поставке данных с российских космических аппаратов серии "Ресурс-П" и "Канопус-В". Дистрибьюторское соглашение подразумевает распространение снимков, получаемых российской группировкой спутников, как на российском, так и на зарубежном рынках.

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров заявлял, что Россия будет продавать данные дистанционного зондирования Земли высокого пространственного разрешения по ценам ниже, чем у западных конкурентов.