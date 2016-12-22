Страны Бенилюкса создали совместный воздушный патруль под эгидой НАТО



F-16 MLU бельгийских ВВС

Источник: commons.wikimedia.org F-16 MLU бельгийских ВВСИсточник: commons.wikimedia.org

С 1 января 2017 года обеспечивать безопасность воздушного пространства Бенилюкса по очереди будут бельгийские и голландские ВВС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Бельгия, Нидерланды и Люксембург подписали в среду соглашение о новом механизме патрулирования воздушного пространства трех стран. Новые правила подразумевают совместный контроль неба над государствами Бенилюкса, сообщается на официальном сайте Североатлантического альянса.

"С 1 января 2017 года вступает в силу новый принцип контроля воздушного пространства Бельгии, Нидерландов и Люксембурга", - говорится в сообщении. В нем поясняется, что отныне бельгийские и голландские ВВС будут по очереди каждые четыре месяца обеспечивать безопасность воздушного пространства всего Бенилюкса. С января по апрель следующего года за это будет отвечать голландская сторона, с мая по август - бельгийская и так далее. До этого ВВС Бельгии патрулировали небо над своей страной и Люксембургом, а ВВС Нидерландов - лишь собственное воздушное пространство.

"Эта форма взаимодействия создаст новые оборонительные возможности для альянса и будет более экономичной, эффективной и последовательной", - считают в НАТО.

Отмечается, что договоренности о новой форме патрулирования удалось достичь еще в марте 2015 года, однако окончательное соглашение было подписано только в среду. Церемония состоялась на авиабазе НАТО в германском городе Рамштайн (федеральная земля Райнланд - Пфальц), одной из крупнейших американских военных баз за пределами США. На ее территории находятся свыше 16 тысяч военных и гражданских сотрудников американских силовых структур. Именно на этой базе располагается авиационное командование НАТО, обеспечивающее патрулирование воздушного пространства стран-членов.