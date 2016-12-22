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Специалисты "Севмаша" помогают индийским морякам осваивать авианосец "Викрамадитья" - гендиректор

23.12.2016 Интерфакс-АВН 94 0
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Авианосцы «Викрамадитья» и «Вираат»
Авианосцы «Викрамадитья» и «Вираат» ВМС Индии
Источник: nitinagokhale.blogspot.ru

Все решения при модернизации корабля в России были приняты верно - специалисты

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Группа российских специалистов оказывает содействие морякам ВМС Индии в эксплуатации тяжёлого авианесущего крейсера "Викрамадитья", сообщил "Интерфаксу-АВН" в четверг генеральный директор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко.

"Ещё один важный для нас проект - авианосец "Викрамадитья". В 2013 году после модернизации он был передан ВМС Индии и сейчас находится в составе индийского флота. Флагманский корабль интенсивно эксплуатируется. В соответствии с контрактом от "Севмаша" в Индии находится группа технического содействия", - сообщил М.Будниченко.

Он сказал, что в этом году сотрудники "Севмаша" совместно с индийскими коллегами и специалистами Невского ПКБ они приняли участие в операции по докованию авианосца на верфи города Кочин.

"Согласно двустороннему государственному контракту в этом году был предусмотрен осмотр корабля. Проведена оценка состояния корпуса, забортных устройств и отверстий. Все решения проектанта и завода-строителя при модернизации корабля были приняты верно - таков вывод специалистов после докования и осмотра авианосца", - отметил М.Будниченко.

Авианосец "Викрамадитья" (бывший тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Горшков" советской постройки) был передан ВМС Индии 16 ноября 2013 года на "Севмаше", где корабль проходил ремонт и модернизацию. 26 ноября прошлого года авианосец покинул причальную стенку предприятия и начал

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
Авианосец

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