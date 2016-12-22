На предприятии «БАе системз» состоялась церемония выкатки первой ББМ AMPV



Многоцелевая бронированная машина AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle)

Источник: BAE Systems Многоцелевая бронированная машина AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle)Источник: BAE Systems

ЦАМТО, 22 декабря. Компания «БАе системз» (BAE Systems) объявила о состоявшейся на предприятии в Йорке (шт.Пенсильвания) церемонии выкатки первой многоцелевой бронированной машины AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle).

Эта бронемашина будет передана командованию Сухопутных войск США для проведения испытаний.

ББМ AMPV, которые планируется производить в пяти вариантах, предназначены для замены к началу 2020-ых гг. устаревших ББМ M-113, разработанных 50 лет назад и состоящих на вооружении боевых бригадных групп СВ США.

Как сообщал ЦАМТО, СВ США начали реализацию программы приобретения многоцелевой бронированной машины AMPV в феврале 2012 года. Запрос о предложениях на поставку машин командование СВ США опубликовало в ноябре 2013 года.

Стоимость начального контракта, подписанного СВ США в декабре 2014 года с оставшейся единственным претендентом на участие в финальной стадии конкурса «БАе системз», составила 383 млн. долл. Он предусматривает поставку в течение 52-месячного этапа (в 2015-2019 ф.г.) инженерно-технической и производственной разработки (EMD) 29 опытных образцов в пяти версиях для проведения испытаний. Работы по контракту должны быть завершены к 20 мая 2019 года.

«БАе системз» продолжит поставку опытных образцов в течение 2017 года, а их испытания будут проходить в 2018 году. В случае успешного завершения испытаний первой партии бронемашин, за фазой EMD последует трехлетнее соглашение на поставку 289 машин на этапе мелкосерийного производства, стоимость которых оценивается в 1,2 млрд. долл. Далее предполагается начать серийное производство машин, которое будет осуществляться в течение 10 лет с темпом до 300 ББМ в год. Программа предполагает закупку в общей сложности до 2907 машин по стоимости 1,8 млн. долл. за единицу.

Как планируется, бронемашины AMPV обеспечат поддержку ОБТ M1 «Абрамс» и ББМ M2/M3 «Брэдли» и будут применяться в качестве машин общего назначения, машин управления, транспортеров 120-мм миномета, машин медицинской эвакуации и санитарных машин в составе бронетанковых боевых бригадных групп (ABCT – Armored Brigade Combat Team).

AMPV разработана на базе модернизированной боевой машины пехоты «Брэдли» M2 с демонтированной башней. AMPV отличается совершенно новым корпусом, обеспечивающим более высокий уровень защиты расчета, улучшенной трансмиссией, однако в ее конструкции применено значительное количество компонентов состоящей на вооружении ББМ «Брэдли». По заявлению представителя СВ США, фактически около 60-70% комплектующих совместимы с имеющимися боевыми машинам. Конструкция AMPV обеспечивает дополнительное внутреннее пространство для интеграции новых систем в будущем.

В настоящее время около 2000 устаревших «Брэдли» M2/M3 находятся на хранении и могут быть использованы для переоборудования в ББМ AMPV.