ВВС Бразилии и компания IAI не согласовали условия поставки транспортов-заправщиков B-767 MMTT



Самолет-заправщик B767-200MRTT

Источник: www.militaryparitet.com Самолет-заправщик B767-200MRTTИсточник: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 22 декабря. Проект приобретения Военно-воздушными силами Бразилии двух бывших в эксплуатации коммерческих самолетов «Боинг-767-300ER» и модификации их компанией «Израэль аэроспейс индастриз» (IAI) к версии многоцелевого транспорта-заправщика B-767 MTTT приостановлен.

Как сообщал ЦАМТО, ВВС Бразилии в мае 2012 года направили трем компаниям запрос о предложениях на поставку двух многоцелевых транспортов-заправщиков в рамках проекта KC-X2, предусматривающего замену четырех снятых с вооружения воздушных танкеров KC-137E. Согласно первоначальным планам, первый из заправщиков предполагалось принять на вооружение к 2016 году.

В марте 2013 года ВВС Бразилии выбрали компанию IAI победителем тендера на поставку двух конвертируемых транспортов-заправщиков, оснащенных двумя подкрыльевыми контейнерами дозаправки со шлангом и стыковочным узлом, а также подфюзеляжной системой дозаправки. Впоследствии было принято решение увеличить число закупаемых самолетов до трех. Необходимое оборудование и технологии должно было поставить подразделение «Бедек». Общая стоимость проекта оценивалась в 300 млн. долл.

Первоначально предполагалось, что первый самолет будет модифицирован подразделением «Бедек» компании IAI в Израиле, а оставшиеся два – компанией «TAP энженариа и манутенсао» (TAP Engenharia e Manutencao) в Бразилии.

Тем не менее, по информации «Джейнс дифенз уикли», длительные переговоры с IAI не привели к подписанию официального контракта. Пока неизвестны причины разногласий и является ли решение о приостановке проекта временным или окончательным. Можно предположить, что на программе отрицательно сказалось сокращение оборонного бюджета Бразилии из-за сложной экономической ситуации в стране.

По мнению аналитиков, данное решение вряд ли серьезно скажется на возможностях ВВС Бразилии по дозаправке в воздухе, поскольку все или часть из 28 новых самолетов KC-390, которые планируется принять на вооружение, начиная с 2018 года, будут оснащены заправочным оборудованием.