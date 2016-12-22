США продадут Норвегии пять патрульных самолетов P-8 на 1,75 миллиарда долларов
|
Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
|
P-8A Poseidon на заводе окончательной сборки (Installation and Check Out - ICO) самолетов в Сиэтле (шт. Вашингтон), 15 ноября 2012г. Источник: blogs.defensenews.com
Норвегия получит патрульные самолеты P-8A Poseidon. Сообщение об этом размещено на сайте Управления военного сотрудничества Минобороны США (DSCA).
Размер контракта составит 1,75 миллиарда долларов. Поставка включает в себя пять самолетов типа P-8A и значительный набор дополнительного оборудования и снаряжения, включая 2000 гидроакустических буев AN/SSQ-125.
В оплату включены также обучение персонала и поставка запчастей (в том числе запасных двигателей).
Как отметило издание Defense News, одобрение поставки не встретило никакого сопротивления со стороны органов государственной власти, так как Норвегия рассматривается в США как один из ключевых игроков в системе отслеживания действий российских подводных лодок в Северной Атлантике.
Норвегия с 1969 года использует патрульные самолеты P-3 Orion, на смену которым и разрабатывался P-8. В составе 333-й эскадрильи Королевских ВВС Норвегии, базирующейся на авиабазе Андейя на севере страны, шесть самолетов типа P-3. После перевооружения на P-8 эскадрилья должна быть переведена на авиабазу Эвенес близ Нарвика.
22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.11.2013 Производство военной авиации будет сокращаться
11.07.2013 ВМС США завершили начальные войсковые испытания самолета БПА P-8A «Посейдон»
03.06.2013 ВМС США исследуют возможность снижения стоимости программы создания беспилотной авиационной системы MQ-4C "Тритон"
29.12.2012 ВМС США в 2015-19 гг. планируют купить 72 самолета Boeing P-8
10.09.2012 ВМС Пакистана получили из США шестой самолет P-3C Orion
29.08.2012 Плюс лазеры высокой интенсивности
30.01.2012 ВМС США начали летные испытания РЛС с АФАР для морского БЛА RQ-4C BAMS
07.09.2011 Авиалайнеры на ратной службе