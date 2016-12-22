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США продадут Норвегии пять патрульных самолетов P-8 на 1,75 миллиарда долларов

23.12.2016 Lenta.ru 91 0
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P-8A_Installation_and Check_Out_ICO_003
P-8A Poseidon на заводе окончательной сборки (Installation and Check Out - ICO) самолетов в Сиэтле (шт. Вашингтон), 15 ноября 2012г. Источник: blogs.defensenews.com

Норвегия получит патрульные самолеты P-8A Poseidon. Сообщение об этом размещено на сайте Управления военного сотрудничества Минобороны США (DSCA).

Размер контракта составит 1,75 миллиарда долларов. Поставка включает в себя пять самолетов типа P-8A и значительный набор дополнительного оборудования и снаряжения, включая 2000 гидроакустических буев AN/SSQ-125.

В оплату включены также обучение персонала и поставка запчастей (в том числе запасных двигателей).

Как отметило издание Defense News, одобрение поставки не встретило никакого сопротивления со стороны органов государственной власти, так как Норвегия рассматривается в США как один из ключевых игроков в системе отслеживания действий российских подводных лодок в Северной Атлантике.

Норвегия с 1969 года использует патрульные самолеты P-3 Orion, на смену которым и разрабатывался P-8. В составе 333-й эскадрильи Королевских ВВС Норвегии, базирующейся на авиабазе Андейя на севере страны, шесть самолетов типа P-3. После перевооружения на P-8 эскадрилья должна быть переведена на авиабазу Эвенес близ Нарвика.

22.12.2016
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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
P-3 Orion
P-8A Poseidon
Компании
Минoбороны РФ

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