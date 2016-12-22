Чем вооружилась армия России в 2016 году



Ударный вертолет Ми-28Н. Фото Эрика Романенко

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Ударный вертолет Ми-28Н. Фото Эрика РоманенкоИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

ТАСС рассказывает об основных поставках вооружения и техники в войска по итогам года

Боевые возможности Вооруженных сил РФ по итогам 2016 года выросли на 14%, что обеспечило поддержание обороноспособности страны на должном уровне.

Поставки военной техники и вооружения в рамках гособоронзаказа-2016 повысились на 5%, оснащенность частей постоянной готовности современными образцами увеличилась до 58,3%. Об этом 22 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину на итоговой расширенной коллегии военного ведомства. Глава государства отметил, что "в последние годы многое сделано для повышения обороноспособности страны, но, разумеется, многого и не хватает".

Нам многое нужно сделать по линии укрепления ядерной триады, совершенствования системы СПРН (система предупреждения о ракетном нападении), в Воздушно-космических войсках, еще больше (нужно сделать) на море, в Сухопутных войсках, нужно совершенствовать системы разведки и связи

Владимир Путин

Президент РФ

Президент поставил задачу — к 2021 году доля современной техники в войсках должна составлять не менее 70%, а санкции за срыв контрактов в этой сфере должны быть максимально строгими.

ГЕОГРАФИЯ ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В войска Центрального военного округа поступило более 700 единиц новых образцов вооружения военной техники: комплексы "Искандер-М", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", восемь самолетов, три вертолета Ми-24 современных модификаций, более 50 танков Т-72Б3.

Более 650 единиц различной современной боевой техники было поставлено в войска Восточного военного округа, среди них: самолеты Су-35С и Су-34, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", беспилотные летательные аппараты различных модификаций.

Наряду с Черноморским флотом интенсивно перевооружались войска Южного военного округа. В армейской авиации округа доля современных вооружений составляет 80% (больше, чем в других округах). Поступило более 350 единиц бронетанковой и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радиоэлектронной борьбы, инженерной и специальной техники.

Крым был усилен зенитной ракетной системой С-400 "Триумф", также были передислоцированы комплексы "Панцирь-С", истребители Су-30СМ и береговые ракетные комплексы "Бастион".

Танковые и мотострелковые подразделения общевойсковых бригад и зарубежные военные базы получили современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

Войсковая группировка на Курильских островах пополнилась береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион". На Камчатке заступили на боевое дежурство расчеты комплекса "Панцирь-С1".

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ

Фрегат проекта 11356 "Адмирал Григорович" Источник: © Александр Карпушкин/ТАСС

Оснащенность современными образцами вооружения и техники доведена до 47%.

ВМФ пополнился 24 кораблями и судами обеспечения, в его состав вошли две многоцелевые подводные лодки. По итогам года по сравнению с другими флотами больше всего новых кораблей и подлодок получил Черноморский флот.

ВМФ получил более 100 ракет комплекса "Калибр" и противокорабельных ракет комплекса "Оникс", также приняты спасательное судно проекта 22870 и четыре самоходных плавучих крана проекта 02690.

21 декабря в состав Северного флота вошел новый большой гидрографический катер проекта 19920 — БГК-2154. Он является пятым в серии новых больших гидрографических катеров, построенных для ВМФ РФ. Ранее он успешно прошел полный комплекс государственных испытаний на Белом море. Катера этого проекта предназначены для комплексных гидрографических работ в прибрежных районах морей, а также обслуживания средств навигационного оборудования на закрытых акваториях.

Фрегаты проекта 11356

В этом году флот стал пополняться сторожевиками "адмиральской" серии, оснащенными ударными ракетными комплексами "Калибр-НК".

Фрегат "Адмирал Григорович" — первый в серии из шести фрегатов для Черноморского флота. В течение 2015 года он прошел ряд испытаний на Балтике. В мае он прибыл в Севастополь, а в ноябре уже выполнял задачи в составе корабельной группировки ВМФ РФ в восточной акватории Средиземного моря.

Второй фрегат этой серии —"Адмирал Эссен" — вошел в боевой состав флота 7 июня. Третий корабль этой серии — "Адмирал Макаров", — который сейчас проходит госиспытания на Балтийском море, планируется передать флоту в ближайшее время. По словам разработчиков, корабли проекта 11356 станут надежными рабочими лошадками ЧФ на ближайшие годы.

Серия "Александрит" (проект 12700)

Головной корабль проекта 12700 противоминной обороны "Александр Обухов" 9 декабря вошел в боевой состав флота. Тральщик имеет уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

В ближайшие пять лет ВМФ должен получить четыре корабля противоминной обороны нового типа, после чего строительство продолжится по усовершенствованному проекту. Общая потребность флота в новых противоминных кораблях оценивается примерно в 30 единиц.

Неатомные "Варшавянки"

Переданы Черноморскому флоту две завершающие серию дизель-электрические подлодки проекта 636.3 "Великий Новгород" и "Колпино". Особенностями этого проекта является оснащение лодок комплексом высокоточного ударного ракетного вооружения "Калибр" для стрельбы по надводным и наземным целям, а также обновленное радиоэлектронное оборудование.

Таким образом, строительство первой серии этих субмарин для ВМФ полностью завершено. Создание второй подобной серии, предназначенной для Тихоокеанского флота, планируется начать в 2017 году и завершить в 2021 году.

Свои возможности 636-е продемонстрировали в конце прошлого года, когда вторая в "черноморской" серии подлодка "Ростов-на-Дону", находясь в Средиземном море, использовала крылатые ракеты "Калибр" для уничтожения объектов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

Ракеты "Калибр" и "Оникс", комплексы "Бал" и "Бастион"

Береговой ракетный комплекс "Бастион" оснащается сверхзвуковыми ракетами П-800 "Оникс" ("Яхонт" — экспортный вариант. — Прим. ТАСС). Он способен уничтожать надводные корабли различных классов и типов. Один комплекс, боекомплект которого может включать до 36 ракет, способен защищать более 600 км побережья.

"Оникс" — сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Может применяться по морским и наземным целям.

Еще одно оружие, которое успешно зарекомендовало себя в Сирии, — крылатые ракеты "Калибр". Кроме фрегата "Адмирал Григорович" их могут нести на своем борту и "Варшавянка", и "Щуки" — субмарины могут запускать из торпедных аппаратов ракеты комплекса "Калибр-ПЛ" на дальность до 1,5 тыс. км.

Ракеты имеют низкую радиолокационную заметность и за счет огибания на сверхмалых высотах рельефа местности тяжело обнаруживаются любыми средствами ПВО. Точность поражения цели, несмотря на дальность применения, составляет несколько метров. Масса боевой части — 500 кг.

Береговой ракетный комплекс "Бал" принят на вооружение в 2008 году. Он предназначен для контроля территориальных вод и проливов, защиты военно-морских баз и инфраструктуры побережья. Вооруженный дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35Э комплекс способен ликвидировать наземные и надводные цели врага на расстоянии около 300 км.

ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИЕ СИЛЫ

Истребитель Су-35С Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Доля современных образцов вооружения доведена до 66%, а исправность авиационной техники — до 62%.

ВКС получили 139 современных летательных аппаратов, еще четыре зенитных ракетных полка перевооружены на зенитную ракетную систему С-400. Поставлено 25 боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" и 74 радиолокационные станции.

На вооружение авиачастей в Приморье и Карелии поступили новейшие истребители Су-35С, успешно зарекомендовавшие себя в боевых условиях Сирии.

ВКС также получили очередные модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М и Ту-95МС. Холдинг "Вертолеты России" обеспечил войска новыми партиями вертолетов Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М и тяжелых военно-транспортных Ми-26.

В соответствии с госпрограммой вооружения до 2020 года планируется поставить в ВКС более 900 новых и модернизированных самолетов и вертолетов, а также выполнить ремонт более 900 летательных аппаратов.

На первом этапе до 2018 года планируется нарастить группировки Воздушно-космических сил на стратегических направлениях и завершить перевод авиации на структуру "дивизия — полк", создать замкнутое радиолокационное поле наземной группировки СПРН, начать развертывание элементов системы противодействия космическим системам, оснащенным оружием на новых физических принципах

Павел Кураченко

Первый заместитель главкома ВКС РФ, генерал-лейтенант

Истребители Су-35

Многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения "4++", оснащен двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус — около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

В 2009 году было заключено соглашение с Минобороны на поставку 48 истребителей к концу 2015 года, потом был подписан второй контракт на поставку 50 единиц до 2020 года в ВКС РФ.

Истребители Су-30СМ

Весной этого года эскадрилья из восьми самолетов была сформирована на Черноморском флоте в Крыму, осенью две машины получил истребительный авиаполк в Ростовской области. Партия "тридцатых" была передана отдельному морскому штурмовому авиаполку ВМФ РФ на севере страны. Первый Су-30СМ 13 декабря получила Морская авиация на Балтике.

Планируется, что в рамках гособоронзаказа до 2018 года ВКС получат более 30 самолетов данного типа.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ (серийный модернизированный) предназначен как для завоевания господства в воздухе, так и для нанесения ударов по наземным и надводным целям. Он может применяться в качестве самолета для подготовки летчиков для перспективных одноместных истребителей.

Истребители Як-130

Порядка десяти самолетов поступило на Армавирскую учебную авиабазу. На данный момент учебные авиабазы ВКС получили уже более 70 самолетов Як-130.

Истребитель предназначен для обучения и боевой подготовки летчиков, может быть использован против воздушных и наземных целей. Он позволяет готовить пилотов боевых самолетов поколений "4+" и "5". Впервые Як-130 поднялся в воздух в 1996 году, а в 2002-м его выбрали основным самолетом для обучения российских военных летчиков.

Система С-400 "Триумф"

Предназначение комплекса — уничтожение всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. "Триумф" способен перехватывать аэродинамические цели на дальности до 400 км, а на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров. Система С-400 несет боевое дежурство на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"

Комплекс предназначен для прикрытия от ударов с воздуха небольших объектов, способен поражать цели, движущиеся со скоростью до 1000 м/с на дальности до 20 км и высотах до 15 км. Особенность комплекса состоит в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с пушечно-артиллерийским вооружением, создающим непрерывную зону перехвата цели. Два независимых средства наведения — радар и оптико-электронная система — позволяют осуществлять захват четырех целей одновременно. Максимальная скорость захвата равна десяти целям в минуту.

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА

22 ноября "Вертолеты России" передали Морской авиации ВМФ первый "арктический" вертолет. Он создан на основе военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ-В, также известного как "Терминатор". Машина была адаптирована к низким температурам, ограниченной видимости и другим особенностям работы на Крайнем Севере. В 2016–2017 годах Минобороны получит пять таких машин.

Вертолеты Ми-28Н, Ми-35, Ми-8МТВ-5

Ми-28Н "Ночной охотник" и транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ-5 пополнили боевой состав соединений армейской авиации Западного военного округа в Ленинградской области. Два транспортно-боевых вертолета поступили на вооружение авиабазы под Псковом.

Ми-28Н способен выполнять боевые задачи в любое время суток. Он предназначен для огневой поддержки передовых частей Сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений.

Ми-8МТВ-5 предназначен для перевозки грузов и техники массой до четырех тонн. В боевом варианте этот вертолет может поддерживать огнем Сухопутные войска и десант.

Ми-35 предназначены для уничтожения бронетехники и живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, а также транспортировки грузов в кабине и на внешней подвеске.

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА

Ракетный комплекс "Искандер-М" Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

Уровень оснащенности войск современным вооружением составил 42%.

В войска поступило 2930 новых и модернизированных образцов вооружения. Это позволило переоснастить еще две ракетные бригады, две зенитные ракетные бригады и два зенитных ракетных полка, одну бригаду специального назначения, 12 мотострелковых и танковых батальонов, три артиллерийских дивизиона.

В Сухопутные войска поставлено 22 тыс. средств связи, что на 6% больше, чем в 2015 году. Оснащенность современными средствами связи доведена до 49%.

Комплексы "Искандер-М"

Предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, авиации на аэродромах. "Искандер-М" существенно превосходит лучшие зарубежные аналоги в своем классе по точности, эффективности, оперативности подготовки ракет к пуску и другим характеристикам.

Кроме того, комплекс может быть оснащен различными типами ракет. Он обладает повышенной вероятностью преодоления противоракетной обороны противника. Ракета маневрирует с высокими перегрузками и летит по непредсказуемой для противника траектории.

Танки Т-72Б3

Т-72Б3 — последний на данный момент вариант модернизации танка Т-72. От предшественников эта модель отличается, в частности, новым прицельным оборудованием и комплексами связи, динамической защитой "Реликт", более мощным двигателем. Известность этот вариант Т-72 получил благодаря участию в международных соревнованиях "Танковый биатлон". Версия Т-72Б3 начала поставляться российской армии в 2012 году, а с 2014 года на этих танках устанавливается новый двигатель. Его мощность выросла на треть — до 1,13 тыс. лошадиных сил.

Бронеавтомобили "Тигр"

"Тигр" — семейство российских бронеавтомобилей, различные модификации выпускаются на Арзамасском машиностроительном заводе (входит в Военно-промышленную компанию) с 2005 года. Бронеавтомобиль предназначен для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки войск. Стандартная комплектация "Тигра" имеет третий класс защиты по ГОСТу, а специальный бронированный вариант автомобиля — пятый.

ЗРС "Тор-М2У" и ЗРК С-300В4

С-300В4 — дальнейшее развитие линейки зенитных ракетных систем С-300В для Сухопутных войск.

Эта модификация поставляется с 2014 года по контракту, заключенному в 2012 году. Новая версия, как и базовая модель, имеет гусеничное шасси. В мае 2016 года генеральный конструктор "Алмаз-Антея" Павел Созинов в интервью ТАСС рассказал о принятии на вооружение новой ракеты большого радиуса действия, которая позволяет системе уничтожать цели на расстоянии до 400 км.

"Тор-М2У" — тактический ЗРК нового поколения. По некоторым характеристикам он не имеет аналогов в мире. ЗРК может обнаруживать одновременно более 40 целей, определять самые опасные, одновременно вести огонь по четырем из них. Его можно использовать для борьбы с массированными атаками современных средств воздушного нападения. Технические характеристики зенитных ракет комплекса позволяют эффективно бороться против малоразмерных и высокоманевренных целей. "Тор-М2У" может применяться в составе системы ПВО и автономно.

БТР-82АМ

Более 100 новых бронетранспортеров БТР-82АМ поступило на вооружение мотострелковых подразделений Западного военного округа.

БТР-82АМ является глубокой модернизацией бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А. Он превосходит своих предшественников практически по всем показателям. На БТР-82АМ установлены более мощный двигатель, скорострельная 30-миллиметровая пушка, спаренная с пулеметом ПКТМ 7,62 мм, усовершенствованные приборы наблюдения и прицеливания.

ЗРК "Бук-МЗ" и "Бук-М2"

В интересах Сухопутных войск продолжается оснащение подразделений ПВО современными зенитными ракетными комплексами (ЗРК). Прежде всего, это ЗРК "Бук-МЗ", одна самоходная установка которого способна одновременно вести стрельбу по шести воздушным целям. В этом году вооружение впервые поступило в одну из бригад Южного военного округа.

Предполагается, что новый комплекс продолжит линейку зенитных ракетных комплексов "Бук". Модификация "Бук-М2" сегодня считается одним из самых эффективных представителей своего класса.

"Бук-М2" — зенитный ракетный комплекс средней дальности, предназначен для уничтожения стратегической и тактической авиации, вертолетов, крылатых ракет, а также тактических баллистических и авиационных ракет, управляемых авиабомб в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника.

Летом 2016 года концерн "Алмаз-Антей" провел успешный пуск ракеты "Бук-М3" на полигоне Капустин Яр под Астраханью. Испытанная ракета по техническим характеристикам практически в два раза превосходит предыдущие модели и не имеет аналогов в мире среди зенитных ракетных комплексов своего класса. Новая ракета имеет значительно меньшую массу, что позволило увеличить возимый боекомплект в полтора раза.

Характеристики комплекса "Бук-М3" неизвестны, однако его предшественник способен поражать твердотопливными ракетами воздушные цели на дальности от 3 до 45 км и на высоте до 15 м до 25 км. Кроме того, он может уничтожать баллистические ракеты с дальностью пуска до 150–200 км.

Беспилотники

Всего в войска поставлено 105 комплексов, включающих 260 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации. Всего на вооружении находится более 600 комплексов с 2000 БПЛА.

Более десяти новых БПЛА "Орлан-10" и "Элерон-3" получили воинские части на востоке России. "Элеронами" вооружилось мотострелковое соединение Центрального военного округа в Кемеровской области.

"Элерон-3" — малоразмерный БПЛА с катапультным стартом. При максимальной взлетной массе 3,5 кг может нести до 0,5 кг полезной нагрузки. В ее состав может входить ТВ-камера, ИК-камера, фотокамера, ретранслятор, станции радиотехнической разведки и постановки помех. Он может выполнять полеты как в автономном режиме, так и в радиокомандном. Возврат к месту старта осуществляет автоматически.

"Орлан-10" — многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.

Комплексы радиоэлектронной борьбы

Около десяти современных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в том числе мобильные комплексы "Красуха-4" и станции помех КВ и УКВ радиосвязи, поступили в Западный военный округ.

Станция РЭБ "Красуха-4" предназначена для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации условного противника. Возможности широкополосной станции активных помех позволяют эффективно бороться со всеми современными радиолокационными станциями, используемыми на самолетах различных типов.

В части и подразделения Центрального военного округа поступили современные комплексы РЭБ "Мурманск-БН", "Красуха-2О" и "Красуха-4С", новейший пункт управления "Москва-1". Новое оборудование способно глушить воздушную радиолокационную разведку, прицельные удары авиации противника, а также блокировать иностранные системы связи.

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА

БМД-4М Источник: © Александр Рюмин/ТАСС, архив

Уровень оснащения современными образцами вооружения составляет 47%.

ВДВ получили 188 новых и модернизированных боевых бронированных машин. Сформировано три разведывательных батальона и шесть танковых рот, по две роты радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов. В войска поступило:

свыше 60 единиц новейших боевых машин десанта БМД-4М и БТР-МДМ;

около 40 модернизированных специальных машин БРЭМ-Д, машин управления и самоходных артиллерийских орудий 2С9-1М "Нона";

зенитный комплекс ПЗРК "Верба";

современные многофункциональные средства РЭБ;

порядка 35 единиц колесных бронетранспортеров БТР-82А.

Также поступило более 6 тыс. десантных парашютов (Д-10, "Арбалет-2") и около 100 единиц различной воздушно-десантной техники.

БМД-4М и БТР-МДМ

Постановление правительства РФ о принятии на вооружение БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушки" подписано в апреле. В рамках действующего контракта Минобороны РФ должно в течение трех лет получить до 250 этих боевых машин. К 2025 году новейшие боевые машины полностью должны заменить устаревшие образцы бронетехники, такие как БМД-2 и БТР-Д.

Гусеничная БМД-4М "Садовница" является обновленной версией БМД-4 с новым корпусом, двигателем, ходовой частью и другими узлами. Она оснащается боевым модулем "Бахча-У", в состав которого входят пушки калибра 100 мм и 30 мм, а также пулемет.

Десантируемый бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" также создан на базе БМД-4 для замены в войсках БТР-Д, принятого на вооружение еще в 1970-е годы.

РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Доля боеготовых пусковых установок достигает 99%, из них более 96% — в постоянной готовности к немедленному пуску (ракет). Доля самых современных ракет в РВСН доведена до 51%, в 2020-м она будет равна 100%.

В арсенале РВСН порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боезарядами различного класса мощности. В войсках сосредоточено более 60% стратегического оружия и боезарядов стратегических ядерных сил России.

В этом году на боевое дежурство поставили 23 пусковые установки ракетного комплекса "Ярс" в стационарном и мобильном вариантах базирования. На боевое дежурство заступили четыре ракетных полка. Также ракетчики получили три межконтинентальные баллистические ракеты, пять машин обеспечения боевого дежурства, три машины инженерного обеспечения и маскировки.

Ракеты комплекса могут уклоняться от противоракетных систем космического базирования.

По словам Сергея Каракаева, конструктивные особенности "Ярса" позволяют проводить пуски с площадок, на которых "Тополь" мог нести дежурство только после специального инженерного дооборудования. Улучшились характеристики средств связи и базового шасси, да и сама ракета стала мощнее и практически неуязвимой для существующей противоракетной обороны противника.

Подготовил Роман Азанов