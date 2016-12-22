Итоги года для российской армии: спасение Сирии и сложные отношения с НАТО



Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Итоговая коллегия Минобороны России прошла в четверг в Москве при участии главы государства Владимира Путина. Основных тем было несколько, в том числе активизация военных сил НАТО у границ России и операция ВКС РФ в Сирии.

НАТО рядом с Россией

Самолеты-разведчики стран НАТО все чаще появляются у российских границ, рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Общее количество таких полетов за 10 лет возросло почти в три раза, а на юго-западе России - в восемь раз: в 90-е годы таких полетов было 107, в 2000-е - 298, в этом году - 852. Чтобы предотвратить нарушения воздушного пространства на Балтике, в Черном Море и в Арктике, Минобороны было вынуждено на 61% увеличить число вылетов истребителей.

Обеспокоенность военных вызывает и увеличение интенсивности морской разведки стран НАТО вдоль территориальных вод России в 1,5 раза. "Мы внимательно отслеживаем эту деятельность и решительно пресекаем попытки нарушить российские морские границы", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что интенсивность военных учений Североатлантического альянса выросла вдвое, причем большинство из них имеют антироссийскую направленность. Британцы, в частности, для обозначения противника на своих маневрах используют танки российского производства и военную форму РФ.

"Вместо объединения усилий в борьбе с международным терроризмом, НАТО объявила Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у наших границ. Под этим предлогом на $26 млрд увеличен военный бюджет стран Североатлантического альянса, который составил $918 млрд", - сказал Шойгу.

Минобороны "нейтрализовало" Tomahawk

Глобальная система ПРО США в Европе находится в начальной оперативной готовности, а ее элементы развертываются в Японии, в будущем году - в Южной Корее, отметил Шойгу.

Он также сообщил, что универсальность пусковых установок ПРО Соединенных Штатов Mk 41 позволяет разместить в них крылатые ракеты Tomahawk, при этом количество таких ракет может насчитывать вдоль границ РФ до 200 единиц. Они могут поражать цели на дальности до 2400 километров, а подлетное время ракет к западным границам России составит менее 10 минут.

"Решение о нейтрализации этой угрозы, утвержденное вами, Владимир Владимирович, выполнено", - доложил министр обороны президенту РФ.

ВКС предотвратили распад Сирии

В результате операции Воздушно-космических сил России, сообщил Шойгу, "предотвращен распад сирийского государства, прервана цепь "цветных революций", тиражированных на Ближнем Востоке и в Африке, запущен процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон".

По словам Шойгу, разбиты бандформирования в районах Хамы и Хомса. Боевики выбиты из Латакии и с территорий южнее и севернее Дамаска, разблокирована основная транспортная магистраль, связывающая столицу с севером страны.

Всего от боевиков освобождено 12 360 квадратных километров сирийской территории и 499 населенных пунктов. С начала операции российская авиация совершила 18 800 вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по инфраструктуре террористов.

Были ликвидированы 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов, 35 тыс. боевиков, в том числе 204 полевых командира. У бандформирований изъято 448 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня промышленного производства и 418 подобных самодельных установок, 410 минометов и более 28 тыс. единиц стрелкового оружия.

В результате операции, добавил глава военного государства, "нанесен существенный ущерб международным террористическим организациям в Сирии, остановлено их распространение в регионе, нарушены их финансовая подпитка, ресурсное обеспечение". "Основные задачи, поставленные Вооруженным силам перед началом операции в Сирии, выполнены. Действия ВКС России переломили ход борьбы с терроризмом в этой стране", - подчеркнул министр.

Боевой опыт

Боевые действия в Сирии позволили российской армии проверить новинки отечественных вооружений в тяжелых условиях реального боя. "162 образца современного и модернизированного вооружения апробировано в ходе боевых действий в Сирии. Они показали высокую эффективность. В их числе - новейшие авиационные комплексы Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52. Тактические характеристики подтвердили высокоточные боеприпасы", - сказал Шойгу.

С учетом сирийского опыта был доработан дивизионный комплект единой системы управления войсками и оружием в тактическом звене, что позволило сократить время на принятие решения и планирование боя командиром и штабом.

Также, отметил министр, значительно повысился уровень подготовки военнослужащих - боевой опыт в Сирии получили 84% летного состава ВКС России.

При этом проверка Сирией вынудила приостановить закупку десяти образцов военной техники, в которых были выявлены недостатки в ходе эксплуатации. "Выявлены недостатки, которые не проявляются в ходе полигонных испытаний, для их устранения приостановлена закупка десяти образцов вооружения", - отметил глава ведомства.

Краткие итоги 2016 года

По словам министра, ВМФ России в 2016 году получил две подводные лодки и пополнился 24 кораблями и судами обеспечения. Войска получили 260 хорошо зарекомендовавших себя в Сирии беспилотных летательных аппаратов. Теперь Вооруженные силы имеют в своем составе более 600 комплексов с 2000 беспилотными летательными аппаратами. Скачок в этом направлении был отмечен министром еще на прошлогодней коллегии, когда он заявил о том, что к концу 2015 года их стало 1,72 тыс.

Говоря о стратегических ядерных силах, Шойгу сообщил, что доля боеготовых пусковых установок в ракетных войсках достигает 99%, из которых более 96% находятся в постоянной готовности к немедленному пуску. На боевое дежурство в 2016 году заступили четыре ракетных полка "Ярсов" стационарного и подвижного базирования. Авиационные стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными самолетами - двумя Ту-160 и двумя Ту-95МС. Группировка морских стратегических ядерных сил Тихоокеанского флота усилена ракетным подводным крейсером стратегического назначения "Владимир Мономах".

Всего на вооружение поставлена 41 новая баллистическая ракета, что довело оснащение ядерной триады современными вооружениями до 60%.

Воздушно-космические силы получили 139 современных летательных аппаратов, еще четыре зенитных ракетных полка перевооружены на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф". Успешно завершились государственные испытания трех новых радиолокационных станций высокой заводской готовности "Воронеж": в Орске, Барнауле, Енисейске. В 2017 году они заступят на боевое дежурство.

В целом оснащенность Вооруженных сил современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности доведена до 58,3%, а исправность - до 94%.

Еще одним итогом года стало увеличение на 32 тыс. человек количества контрактников на должностях солдат и сержантов в Вооруженных силах РФ. Исходя из этого, можно констатировать, что планы военного ведомства увеличить численность военнослужащих по контракту до 384 тыс., озвученные министром в прошлом году, полностью выполнены.

Планы на 2017 год

Глава Минобороны сообщил, что военное ведомство в следующем году усилит группировки войск на западном, юго-западном и арктическом направлениях, добавив, что в году уходящем в Южном и Западном военных округах были сформированы три новые дивизии, а в Арктике продолжилось наращивание постоянной группировки войск.

Что касается поступления новой техники, то здесь, как всегда, планы весьма впечатляют. Шойгу распорядился поставить в войска в следующем году три ракетных полка РВСН, пять модернизированных самолетов - один Ту-160 и четыре Ту-95МС, более 900 танков и бронированных машин, 170 новых и модернизированных летательных аппаратов, перевооружить четыре зенитных ракетных полка на систему С-400. Также планируется поставить в Сухопутные войска два бригадных комплекта ракетных комплексов "Искандер-М", а также перевооружить три дивизиона войсковой ПВО на зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".

Кроме того, министр поручил ввести в боевой состав флота восемь надводных кораблей и девять боевых катеров, в береговые войска поставить четыре ракетных комплекса "Бал" и "Бастион", а также обеспечить прием в эксплуатацию и постановку на боевое дежурство трех РЛС высокой заводской готовности в Енисейске, Орске и Барнауле. Будет осуществлен запуск второго космического аппарата Единой космической системы.

Шойгу также подтвердил озвученные ранее планы завершить строительство железной дороги в обход Украины Журавка - Миллерово до сентября 2017 года. По его словам, земляное полотно дороги готово, объем работ составил 9 млн кубических метров.