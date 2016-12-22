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РФ стала закупать меньше космических компонентов, требующих разрешения США

23.12.2016 РИА Новости 88 0
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Роскосмос
Федеральное космическое агентство (Роскосмос)
Источник: Руслан Шамуков/ТАСС

Перечень закупаемых Россией за рубежом электронных компонентов для космических аппаратов, требующих специального разрешения госдепа США, сократился с 1500 до 125 позиций, заявил генеральный директор Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Юрий Власов.

"У всех на слуху проблема импортозамещения по электронно-компонентной базе. Два года назад российская ракетно-космическая промышленность использовала 6800 наименований электрорадиоизделий. Для приобретения 1500 из них требовалось разрешение Госдепартамента США. За счет унификации технических решений мы ушли на 5 тысяч наименований. Причем это на 70 процентов пассивные элементы: они всегда продавались и будут продаваться. А вот перечень тех, которые требуют специального разрешения из-за океана, сократился до 125. И для ста из них сегодня активно разрабатываются отечественные аналоги. Но вообще хочу подчеркнуть: ни одного контракта в космосе из-за санкций мы не потеряли и не прекратили", - рассказал Власов в интервью "Российской газете", которое выйдет 22 декабря.

22.12.2016
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