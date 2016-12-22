

Будниченко Михаил Анатольевич

Источник: http://www.sevmash.ru/ Будниченко Михаил АнатольевичИсточник: http://www.sevmash.ru/

Генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко: головной корабль проекта "Борей-А" будет выведен из цеха в 2017 году

Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (Севмаш, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) ведет серийное строительство атомных подводных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М". О ходе этих работ , а также о планах на 2017 год рассказал в интервью "Интерфаксу-АВН" генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.

- Михаил Анатольевич, какими наиболее значимыми событиями для Вас и "Севмаша" запомнится 2016 год? Удается ли полностью выполнить гособоронзаказ и экспортные заказы? Какие задачи предстоит решить предприятию в 2017 году?

- Задачи, которые мы ставили перед собой в начале 2016 года, выполнены. Ведутся работы по реализации программы гособоронзаказа: на стапелях строятся атомоходы проектов "Ясень-М" и "Борей-А". В этом году была заложена атомная подводная лодка (АПЛ) "Пермь", а в ближайшее время состоится закладка атомного подводного ракетоносца "Князь Пожарский". Ведется сервисное обслуживание уже сданных флоту АПЛ 4-го поколения.

В наливном бассейне идут работы по ремонту корабля проекта 11442М. В этом году завершили дефектацию корпуса. Идет формирование внутренних и наружных корпусных конструкций, установка корпусного насыщения, предусмотренного проектной документацией - АО "Северное ПКБ". Заключаем договоры на поставку оборудования и готовим корабль под его погрузку. Важнейшие задачи текущего периода - получить судовые оборудование и комплексы.

Что касается гражданского судостроения, то, передав заказчику морскую ледостойкую платформу "Приразломная", мы выполняем ее сервисное обслуживание. В этом году предприятие заключило контракт с ООО "Газпром нефть шельф" на выборочное техническое перевооружение платформы. Если же говорить о перспективе развития нефтегазового направления, то эта тема прорабатывается. На предприятии состоялось совещание рабочей группы Объединенной судостроительной корпорации, в состав которой вошли представители нашего завода, Выборгского судостроительного завода, ЦС "Звездочка". Обсуждались перспективы сотрудничества и возможность участия в таких проектах, как "Арктик СПГ-2" и "Каменомысское-море".

Еще один важный для нас проект - авианосец "Викрамадитья". В 2013 году после модернизации он был передан ВМС Индии и сейчас находится в составе индийского флота. Флагманский корабль интенсивно эксплуатируется. В соответствии с контрактом от "Севмаша" в Индии находится группа технического содействия. В этом году совместно с индийскими специалистами, специалистами Невского ПКБ, они приняли участие в операции по докованию авианосца на верфи города Кочин. Согласно двухстороннему государственному контракту, в этом году был предусмотрен осмотр корабля. Проведена оценка состояния корпуса, забортных устройств и отверстий. Все решения проектанта и завода-строителя при модернизации корабля были приняты верно - таков вывод специалистов после докования и осмотра авианосца.

Отмечу также финансово-экономическую составляющую предприятия. Ожидаем, что 2016 год предприятие завершит с положительными результатами по основным финансовым и экономическим показателям. Так, объем производства в трудоемкости будет перевыполнен на 2,4%. Планируем, что выручка по сравнению с 2015 годом увеличится на 15,2%. Среднемесячная зарплата по сравнению с прошлым годом увеличится на 11,2 %, среднесписочная численность работников - на 6,7%.

Так что 2016 год прошел под знаком мобилизации всех трудовых ресурсов и выполнения задач по всему спектру работ "Севмаша". 2017 год обещает быть еще более насыщенным в этом плане.

- Когда планируете спуск на воду первого корабля проекта "Борей-А" - "Князь Владимир"?

- Это головной корабль проекта "Борей-А", готовим его к выводу из цеха в 2017 году.

- Какие планы по передаче модернизированных "Ясеней"?

- Планы предельно ясные - провести все работы по строительству серии подводных лодок проекта "Ясень-М" в соответствии с графиком, утвержденным Министерством обороны РФ. Первый корабль проекта "Ясень-М" - "Казань" - также планируем вывести из цеха в 2017 году.

- В третьей декаде декабря будет заложен восьмой и, похоже, завершающий "Борей". Есть ли понимание, а что будет дальше? Когда можно ожидать начало строительства серии ракетоносцев следующего поколения? Какими системами оружия будут оснащены эти субмарины?

- Этот вопрос находится в компетенции Министерства обороны. "Севмаш", набрав хороший темп в строительстве современных атомных подводных лодок, готов к выполнению задач по обновлению Военно-морского флота.

- Возможно ли приоткрыть определенную завесу тайны вокруг строящейся на "Севмаше" лодки проекта 09851 "Хабаровск" в части ее предназначения?

- Эта атомная подводная лодка создается как носитель роботизированных средств Военно-морского флота, которые предназначены для разведки дна и недр Мирового океана, мониторинга континентального шельфа, охраны и прикрытия районов использования сил флота.