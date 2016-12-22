Корабли ЧФ в 2016 году провели в море вдвое больше времени, чем ожидалось



Корабль Черноморского флота фрегат "Адмирал Григорович"

Источник: Александр Карпушкин/ТАСС Корабль Черноморского флота фрегат "Адмирал Григорович"Источник: Александр Карпушкин/ТАСС

Корабли выполняли задачи на востоке Средиземного моря, а также в Черном и Азовском морях

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Корабли Черноморского флота в 2016 году провели в море в два раза больше времени, чем изначально планировалось. Об этом заявил командующий флотом Александр Витко.

"2016 год для Черноморского флота был очень напряженным, мы выполняли задачи в восточной части Средиземного моря, Черном и Азовском морях. Наплаванность кораблей в два раза выше, чем было запланировано", - сказал Витко.

Он напомнил, что в 2016 году фрегат "Адмирал Григорович" и малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Серпухов" наносили удары по боевикам в Сирии, при этом "ракеты "Калибр" показали свою эффективность".

Витко пообещал продолжить выполнять задачи в составе средиземноморской группировки.

Ранее фрегат "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь из Средиземного моря. В течение полутора месяцев корабль решал задачи в составе постоянного соединения ВМФ РФ.