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Контракт на поставку ВКС двух самолетов Ил-112В планируется подписать в 2017 году

23.12.2016 ИТАР-ТАСС 99 0
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Модель ВТС Ил-112В
Модель военно-транспорного самолета Ил-112В первоначального облика
Источник: zhukvesti.info

Всего, по словам директора программы Ил-112В, ВКС РФ требуется 35 таких самолетов

ВОРОНЕЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Контракт на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) России установочной партии из двух военно-транспортных самолетов Ил-112В планируется заключить в следующем году, сообщил журналистам директор программы Ил-112В в ОАО "Ил" Дмитрий Савельев.

"В настоящий момент у нас работы производятся по согласованному с Воронежем графику изготовления, предусматривающему подъем машины не позднее 30 июня 2017 года. В связи с этим в настоящий момент прорабатывается контракт на поставку серийных самолетов, в том числе первые два самолета установочной партии планируется подписать уже в следующем году", - сказал он.

По его словам, потребность ВКС оценивается в 35 таких самолетов. "Но есть также запросы от других государственных структур, там эта цифра доходит до 100 единиц (включая потребность ВКС)", - уточнил Савельев.

Самолет Ил-112В создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. Собирать эти самолеты планируется на Воронежском авиазаводе по восемь единиц в год. Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 такие машины.

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ан-24
Ан-26
Ил-112
Компании
Ил

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