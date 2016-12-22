Контракт на поставку ВКС двух самолетов Ил-112В планируется подписать в 2017 году
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Модель военно-транспорного самолета Ил-112В первоначального облика
Источник: zhukvesti.info
Всего, по словам директора программы Ил-112В, ВКС РФ требуется 35 таких самолетов
ВОРОНЕЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Контракт на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) России установочной партии из двух военно-транспортных самолетов Ил-112В планируется заключить в следующем году, сообщил журналистам директор программы Ил-112В в ОАО "Ил" Дмитрий Савельев.
"В настоящий момент у нас работы производятся по согласованному с Воронежем графику изготовления, предусматривающему подъем машины не позднее 30 июня 2017 года. В связи с этим в настоящий момент прорабатывается контракт на поставку серийных самолетов, в том числе первые два самолета установочной партии планируется подписать уже в следующем году", - сказал он.
По его словам, потребность ВКС оценивается в 35 таких самолетов. "Но есть также запросы от других государственных структур, там эта цифра доходит до 100 единиц (включая потребность ВКС)", - уточнил Савельев.
Самолет Ил-112В создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. Собирать эти самолеты планируется на Воронежском авиазаводе по восемь единиц в год. Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 такие машины.
22.12.2016
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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