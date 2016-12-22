ВМФ получит две новые полярные станции в Арктике
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Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
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Арктика. Фото: korabley.net
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российский Военно-морской флот получит две новые полярные станции в Арктике, сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.
"Идет освоение арктической территории, мы принимаем в этом году две полярные станции: на острове Котельный и на острове Земля Александра (архипелаг Франца-Иосифа)", - сказал Евменов журналистам на расширенной коллегии Минобороны РФ в четверг.
Он отметил, что перед Северным флотом в 2017 году был поставлен ряд задач.
"Северный флот выполнил все поставленные перед ним задачи: обеспечение и освоение Арктики, подготовка кораблей авианосной группы к дальнему походу в Средиземное море, подготовка наших боевых кораблей и подводных лодок к выполнению задач боевой службы", - сказал командующий.
В свою очередь командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота Олег Голубев сообщил журналистам, что один из кораблей установил своеобразный рекорд по пребыванию в море. "Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" поставил своеобразный рекорд: в течение года находился в море 294 дня", - сказал Голубев.
22.12.2016
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