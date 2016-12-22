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На Черноморский флот в 2017 году поступят три новые подлодки и два фрегата

23.12.2016 РИА Новости 109 0
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ДЭПЛ Б-262 "Старый Оскол"
Построенная для ВМФ России на ОАО "Адмиралтейские верфи" большая дизель-электрическая подводная лодка Б-262 "Старый Оскол" (заводской номер 01672) проекта 06363 выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 06.03.2015
Источник: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Три новые подводные лодки и два фрегата поступят на Черноморский флот в 2017 году, сообщил командующий ЧФ Александр Витко.

"В 2017 году мы примем три подводные лодки и два фрегата", - сообщил Витко журналистам в четверг в Москве на расширенной коллегии Минобороны РФ.

Он назвал две из планируемых к принятию подводных лодок: "Краснодар" и "Старый Оскол".

"На флот поступают новые корабли, в этому году мы приняли около 30 кораблей и судов, из них 10 - боевые корабли и катера", - сказал командующий.

Витко также сообщил, что в 2016 году на ЧФ было сформировано новое объединение береговых войск.

22.12.2016
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