С космодрома в Куру запущена ракета Ariane с двумя спутниками связи



Старт ракеты Ariane 5

Источник: P Baudon / ESA / AP Старт ракеты Ariane 5Источник: P Baudon / ESA / AP

Оба аппарата произведены американской компанией Space Systems Loral

Ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5 успешно стартовала в четверг с космодрома в Куру (Французская Гвиана) с двумя спутниками связи на борту. Об этом сообщил французский Национальный центр космических исследований (CNES) на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

Ariane-5 должен вывести на геостационарную орбиту телекоммуникационный спутник Star One D1, принадлежащий частной компании Embratel Star One, одному из крупнейших операторов связи в Латинской Америке. Аппарат предназначен для обеспечения телекоммуникационных услуг, теле- и радиовещания в зоне Латинской и Центральной Америки, а также в бассейне Карибского моря.

Ракета-носитель также доставит на орбиту японский спутник JCSAT-15, который, помимо телекоммуникационных услуг, будет выполнять задачи по обеспечению морской и авиационной связи в регионе Индийского океана и Океании. Этот аппарат станет уже 18-м по счету спутником, который корпорация Arianespace, занимающаяся коммерческим использованием ракеты Ariane, запускает по заказу азиатского лидера в сфере спутниковых коммуникаций, японского оператора Sky Perfect JSAT.

Оба аппарата произведены американской компанией Space Systems Loral, являющейся одним из мировых лидеров в области построения геостационарных спутников связи и космических систем. Спутники созданы на разработанной корпорацией платформе SSL 1300.

Корр. ТАСС Михаил Тимофеев