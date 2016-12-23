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С космодрома в Куру запущена ракета Ariane с двумя спутниками связи

23.12.2016 76 0
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РН Ariane 5
Старт ракеты Ariane 5
Источник: P Baudon / ESA / AP

Оба аппарата произведены американской компанией Space Systems Loral

Ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5 успешно стартовала в четверг с космодрома в Куру (Французская Гвиана) с двумя спутниками связи на борту. Об этом сообщил французский Национальный центр космических исследований (CNES) на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

Ariane-5 должен вывести на геостационарную орбиту телекоммуникационный спутник Star One D1, принадлежащий частной компании Embratel Star One, одному из крупнейших операторов связи в Латинской Америке. Аппарат предназначен для обеспечения телекоммуникационных услуг, теле- и радиовещания в зоне Латинской и Центральной Америки, а также в бассейне Карибского моря.

Ракета-носитель также доставит на орбиту японский спутник JCSAT-15, который, помимо телекоммуникационных услуг, будет выполнять задачи по обеспечению морской и авиационной связи в регионе Индийского океана и Океании. Этот аппарат станет уже 18-м по счету спутником, который корпорация Arianespace, занимающаяся коммерческим использованием ракеты Ariane, запускает по заказу азиатского лидера в сфере спутниковых коммуникаций, японского оператора Sky Perfect JSAT.

Оба аппарата произведены американской компанией Space Systems Loral, являющейся одним из мировых лидеров в области построения геостационарных спутников связи и космических систем. Спутники созданы на разработанной корпорацией платформе SSL 1300.

Корр. ТАСС Михаил Тимофеев

  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Индия
США
Франция
Япония

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