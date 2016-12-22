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Китай запустил спутник слежения за уровнем углекислого газа

23.12.2016 ИТАР-ТАСС 78 0
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Чанчжэн-2С
Запуск двух спутников - "Шицзянь-9 A" и "Шицзянь-9 B" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" /"Великий поход-2С"/. 14 октября 2012г.
Источник: russian.china.org.cn

Аппарат, выведенный на солнечно-синхронную орбиту, рассчитан на трехлетний период работы

Китай запустил в четверг спутник слежения за уровнем двуокиси углерода в атмосфере TanSat с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе страны. Запуск, как сообщило агентство "Синьхуа", произведен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2-Ди" (Long March-2D).

TanSat весом 620 кг выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоте около 700 км, он предназначен для сбора, накопления и передачи информации о содержании и распределении двуокиси углерода (углекислого газа) в атмосфере Земли, рассказал главный конструктор аппарата, созданного в Институте спутниковых технологий при Китайской академии наук Инь Цзэншань. По его словам, аппарат позволит изучать климатические изменения. Он рассчитан на трехлетний период работы.

Той же ракетой-носителем на орбиту выведены еще три микроспутника слежения, которые будут использоваться в интересах народного хозяйства Китая, отмечает "Синьхуа".

Корр. ТАСС Андрей Кириллов

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Китай
Проекты
Изменение климата

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