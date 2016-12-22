Китай запустил спутник слежения за уровнем углекислого газа
|
Отрасли и сферы: Космонавтика + Состояние и перспективы ОПК
|
Запуск двух спутников - "Шицзянь-9 A" и "Шицзянь-9 B" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" /"Великий поход-2С"/. 14 октября 2012г.
Источник: russian.china.org.cn
Аппарат, выведенный на солнечно-синхронную орбиту, рассчитан на трехлетний период работы
Китай запустил в четверг спутник слежения за уровнем двуокиси углерода в атмосфере TanSat с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе страны. Запуск, как сообщило агентство "Синьхуа", произведен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2-Ди" (Long March-2D).
TanSat весом 620 кг выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоте около 700 км, он предназначен для сбора, накопления и передачи информации о содержании и распределении двуокиси углерода (углекислого газа) в атмосфере Земли, рассказал главный конструктор аппарата, созданного в Институте спутниковых технологий при Китайской академии наук Инь Цзэншань. По его словам, аппарат позволит изучать климатические изменения. Он рассчитан на трехлетний период работы.
Той же ракетой-носителем на орбиту выведены еще три микроспутника слежения, которые будут использоваться в интересах народного хозяйства Китая, отмечает "Синьхуа".
Корр. ТАСС Андрей Кириллов
22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.11.2016 Как Дональд Трамп снова сделает Россию великой на Ближнем Востоке (The Financial Times, Великобритания)
14.11.2016 Красный Крест на бранном поле
11.11.2016 NASA приступает к запуску 24 небольших спутников дистанционного зондирования Земли
08.11.2016 Рижская конференция по безопасности: основные выводы
08.11.2016 Гренландия: Что делать с американскими ядерными отходами? (Jyllands-Posten, Дания)
02.11.2016 Россия примет крупнейший в мире форум по дистанционному зондированию Земли из Космоса
28.10.2016 Технологии и факторы будущей войны в представлении Генштаба Сухопутных войск США.
22.09.2016 Геоинформационный конвейер: в России создана единая информационная система дистанционного зондирования Земли из космоса