Шойгу рассказал, почему была приостановлена закупка некоторых вооружений



Сергей Шойгу

Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей ШойгуИсточник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Закупка десяти образцов вооружений приостановлена из-за недостатков, выявленных при их использовании в Сирии, заявил в четверг министр обороны Сергей Шойгу.

"Сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии… Выявлены недостатки, которые не проявлялись в ходе полигонных испытаний. До их устранения приостановлена закупка десяти образцов вооружений", - сказал министр.