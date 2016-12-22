Шойгу рассказал, почему была приостановлена закупка некоторых вооружений
|
|
Сергей Шойгу
Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Закупка десяти образцов вооружений приостановлена из-за недостатков, выявленных при их использовании в Сирии, заявил в четверг министр обороны Сергей Шойгу.
"Сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии… Выявлены недостатки, которые не проявлялись в ходе полигонных испытаний. До их устранения приостановлена закупка десяти образцов вооружений", - сказал министр.
22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.12.2016 Гиперзвуковая стратегия: чем Россия сильнее любого потенциального агрессора
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
23.12.2016 Итоги года для российской армии: спасение Сирии и сложные отношения с НАТО
23.12.2016 Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя
23.12.2016 Минобороны построит 23 топливозаправочные станции до конца 2017 года
23.12.2016 Шойгу рассказал о реакции на усиление позиций НАТО у границ России
23.12.2016 В 2016 году на боевое дежурство заступили сразу четыре новых полка РВСН
23.12.2016 Шойгу рассказал, как армия экономит на ремонте и коммуналке