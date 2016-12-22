Минобороны построит 23 топливозаправочные станции до конца 2017 года
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Минобороны РФ
Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Минобороны России совместно с российскими топливными компаниями введет до конца 2017 года в эксплуатацию 23 топливозаправочные станции, сообщил министр Сергей Шойгу.
"Министерство обороны совместно с российскими топливными компаниями ввело в строй восемь, завершается строительство четырех, а в 2017 году с опережением на три года будут построены еще 11 современных топливозаправочных комплексов", - сказал он в четверг на заседании коллегии Минобороны.
Шойгу отметил, министерство уже получило со стороны нефтяных компаний 12 миллиардов рублей. Общий объем инвестиций на все 23 заправочных комплекса составит 18 миллиардов.
22.12.2016
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