Передача "Ростеху" военного дивизиона КТЗ может быть временной



Глеб Никитин

Источник: http://www.minprom.gov.ru/ Глеб НикитинИсточник: http://www.minprom.gov.ru/

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости/Прайм. Передача "Ростеху" военного дивизиона концерна "Тракторные заводы" может быть временной для разрешения кризиса на предприятии, рассказал в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Глеб Никитин.

"Что касается КТЗ - это актив, который оказался в серьезном кризисе. Наверное, участие корпорации в управлении оборонной частью холдинга - это положительный момент. Но, на мой взгляд, оно не будет долгосрочным: решим проблему кризиса и я думаю, что коллеги поставят вопрос об отчуждении долей в этой структуре", - рассказал Никитин.

Наблюдательный совет ВЭба - основного кредитора КТЗ - в среду утвердил план мероприятий по участию ВЭБа в реструктуризации концерна. Этот план предусматривает разделение концерна на дивизионы - военный, гражданский, сельскохозяйственный и вагоностроительный. По результатам проведения ряда мероприятий будет сформирована новая структура собственности активов КТЗ, в которой ВЭБу будет принадлежать 100% долей предприятий военного дивизиона и не более 50% долей предприятий гражданского дивизиона.

Управление военным дивизионом планируется передать государственной корпорации "Ростех", финансирование предприятий этого дивизиона также предусмотрено со стороны "Ростеха", сообщал ВЭБ. Управление предприятиями гражданского дивизиона будет осуществляться текущими собственниками концерна, но с привлечением команды по реструктуризации, сформированной ВЭБом с участием банковского же финансирования, отмечал ВЭБ.

Минпромторг выступал за сохранение всех дивизионов в структуре концерна, но с учетом результатов этого года, сложности всех корпоративных процедур и обременения с точки зрения кредиторской задолженности единственным вариантом остается разделение как минимум на две - военную и гражданскую составляющие, говорил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.